VIDEO Dubois se unio Usiku u lice: 'Na vatri sam, ugasit ću te'

London se priprema za boksački spektakl desetljeća. Oleksandr Usik i Daniel Dubois sučelit će se 19. srpnja na legendarnom stadionu Wembley u dugoočekivanom revanšu. Ulog je ogroman: titula apsolutnog prvaka teške kategorije, neriješeni računi iz prošlosti i prilika za ispisivanje povijesti.

Ova borba nije samo revanš; ona je ispisivanje povijesti. Kako je naglasio promotor Frank Warren, ovo će biti prvi put da se meč za apsolutnog prvaka teške kategorije u eri četiri pojasa održava u Ujedinjenom Kraljevstvu.

- Ovo je prilika za Daniela da ureže svoje ime u britansku sportsku povijest. Ako pobijedi, bit će prvi Britanac koji drži sva četiri pojasa - izjavio je Warren. Ulog je ogroman, pobjednik kući nosi sve, a gubitnik odlazi praznih ruku.

Foto: Andrew Couldridge

Sjenu na ovaj meč baca njihova prva borba iz kolovoza 2023. u poljskom Wroclawu, koju je Usik dobio nokautom u devetoj rundi. Međutim, ključni trenutak dogodio se u petoj rundi kada je Dubois srušio Ukrajinca udarcem koji je sudac proglasio nedozvoljenim, odnosno niskim. Usyk je dobio gotovo četiri minute za oporavak, a debata o tome je li udarac bio legalan bjesni i danas.

Ta kontroverza i dalje je glavna tema. Duboisov trener Don Charles optužio je Usika za glumu vrijednu Oscara.

- Prevario si suca, prevario si nas, prevario si boksački svijet - poručio je Charles. Usik mu je hladno odgovorio:

- Vjerujem da ste ljubomorni. U pravu ste, zaslužujem Oscara. Naučite svog borca da udara čisto - rekao je, a Dubois je bio prilično jasan.

- Da, prevaren sam, ali to je sada prošlost. Dobio sam priliku da ispravim tu nepravdu.

Foto: Andrew Couldridge

Tenzije su kulminirale tijekom posljednjih sučeljavanja. Dubois, vidno "nabrijan", unosio se Usiku u lice vičući "And new!" (Novi prvak!), dok je Ukrajinac ostao potpuno miran, zadržavajući svoj prepoznatljivi, gotovo bezizražajni pogled. Ta razlika u temperamentu oslikava i njihove izjave. "Na vatri sam, spreman sam. Bit će to krvoproliće i ušutkat ću sve gluposti. Uspavat ću ga", zaprijetio je Dubois, dodavši: "Znam da će u ringu izvoditi smiješan ples kad ga pogodim."

S druge strane, Usikov promotor Aleks Krasjuk upozorava da se Dubois promijenio.

- On više nije dječak, sada je zreo čovjek s IBF pojasom. Tko ga podcijeni, grdno griješi. Ovaj put ćete vidjeti verziju Usyka kakvu nikada prije niste vidjeli. Nema više kontroverzi - dodao je.

Foto: Andrew Couldridge

Od prve borbe, oba su borca bila impresivna. Usik je dvaput pobijedio Tysona Furyja i postao apsolutni prvak, prije nego što mu je IBF titula oduzeta zbog obaveznog izazivača. Dubois je u međuvremenu nanizao tri pobjede nokautom, uključujući onu protiv Filipa Hrgovića kojom je osvojio IBF-ov pojas te Anthonyja Joshue.

Uvodni program koji organizira Queensberry Promotions također obećava, a ističe se borba u teškoj kategoriji između Lawrencea Okolieja i Kevina Lerene.