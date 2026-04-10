VIDEO Dva vodeća vozača relija slupala se na Croatia Rallyju!

Prvi dan WRC Croatia Rallyja donio je uzbuđenje. Dva vodeća vozača u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva, Oliver Solberg i Elfyn Evans, završila su nastup već u petak nakon što su obojica izletjela sa staze, što je potpuno otvorilo utrku.

Drama je počela praktički na samom startu. Oliver Solberg, drugoplasirani u poretku, ušao je u reli kao najbrži na shakedownu, no njegov nastup trajao je manje od pet kilometara. Na prvom brzinskom ispitu Vodice - Brest, Šveđanin je u desnom zavoju izgubio kontrolu nad Toyotom, udario u nasip i nakon okretanja završio u šumi. Iako su mu navijači pokušali pomoći, nije mogao dalje.

​- Kada sam vidio Olivera pokraj staze, odmah sam usporio. Nema smisla da i ja napravim pogrešku - rekao je timski kolega Takamoto Katsuta.

Vodeći Evans slijedio je suparnikov put

Nakon Solbergovog odustajanja, činilo se da je put prema pobjedi otvoren za Elfyna Evansa. Velšanin, vodeći u prvenstvu, dominantno je osvojio prva dva brzinca i stvorio prednost od gotovo 16 sekundi. No, hrvatski asfalt pokazao se kobnim i za njega. Na trećem brzinskom ispitu, Evans je navodno krivo čuo suvozačevu napomenu, promašio zavoj i izletio s ceste, čime je i njegov dan bio završen.

Pajari novi lider u danu punom problema

Odustajanje vodećeg dvojca potpuno je izmiješalo karte. Vodstvo je preuzeo Finac Sami Pajari u Toyoti, a dan je bio ispunjen problemima i za ostale. Brojni vozači, poput Adriena Fourmauxa i Jona Armstronga, mučili su se s probušenim gumama na iznimno prljavim i zahtjevnim dionicama nove rute relija. Thierry Neuville iz Hyundaija probio se na treće mjesto iskoristivši probleme rivala.

​- Počeo sam malo više uživati, ali staza je jako prljava. Prianjanje je vrlo slabo. Pokušavam pronaći dobar ritam - izjavio je Neuville, potvrđujući teške uvjete.

Točne satnice i raspored svih brzinskih ispita na WRC Croatia Rallyju možete pogledati OVDJE.