U SJAJNOJ FORMI

VIDEO Džeko zabio dva gola u remiju Schalkea u 2. Bundesligi

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot / Sportklub

Edin Džeko (39) nastavlja s fantastičnom igrom u Schalkeu. Bosanskohercegovački reprezentativac bio je dvostruki strijelac u remiju Schalkea i Dresdena (2-2). 

U 21. kolu 2. Bundeslige, u Gelsenkirchenu je gostovao Dynamo Dresden, a za domaćine je oba gola zabio Džeko. Napadač je najprije zabio za vodstvo Schalkea 1-0 u 52. minuti susreta. Akciju je pokrenuo bivši dinamovac Dejan Ljubičić koji je krenuo s centra i dodao na stranu za Aouchichea, koji je dao u sredinu za Džeku. Precizan je bio i u 70. minuti kadaa je postavio za 2-0, ali gosti su do kraja utakmice uspjeli izjednačiti. Sve golove možete pogledati OVDJE.

SLUŽBENO JE Vratio se u Njemačku: Evo kako je Schalke predstavio Džeku
Vratio se u Njemačku: Evo kako je Schalke predstavio Džeku

U 78. minuti autogol je zabio Kurucay, a za konačnih 2-2 zabio je Thomas Keller u 87. minuti susreta. 

Podsjetimo, Edin Džeko je u Schalke stigao krajem siječnja kao slobodan igrač nakon raskida ugovora s Fiorentinom. S njemačkim drugoligašem potpisao je ugovor do kraja sezone.

