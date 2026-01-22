Obavijesti

ODLIČNO SE SNAŠAO

VIDEO Erlića u napad? Zabio je dva sjajna gola za Midtjylland u Europskoj ligi. Pogledajte ih...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Arenasport

Hrvatski stoper Martin Erlić briljirao u pobjedi Midtyjllanda protiv Branna, zabio dva gola i osigurao važnu pobjedu 3-2. Momčad ostala u vrhu Europske lige s 18 bodova

Admiral

Danski Midtjylland, zadnji protivnik Dinama u europskoj ligi, remizirao je s norveškim Brannom u gostima 3-3. Junak danske momčadi bio je hrvatski stoper Martin Erlić koji je zabio čak dva gola. Odigrao je fenomenalnu utakmicu i pokazao kako se sjajno snalazi pred golom.

PRATITE PRIJENOS UŽIVO Dinamo - FCSB 0-0: Kreće susret u Zagrebu! Sjever grmi, a plavi idu po jako bitnu pobjedu
UŽIVO Dinamo - FCSB 0-0: Kreće susret u Zagrebu! Sjever grmi, a plavi idu po jako bitnu pobjedu

Erlić je bio precizan već u 4. minuti. Midtjylland je kombinirao po strani, a onda je stigao ubačaj u kazneni prostor. Billing ju je prenio glavom, a Erlić zakucao u mrežu za vodstvo svoje momčadi. U 19. minuti izjednačio je Brann preko Holma, ali je Midtjylland s prednosti otišao na odmor jer je Brumado zabio u 31. minuti.

Golove pogledajte OVDJE.

Drugo poluvrijeme bila je velika borba, a u 68. minuti Brann je opet izjednačio. Iz penala je pogodio Kornvig, ali nije dugo trajalo slavlje domaćina jer je na scenu opet stupio Erlić. Gol sličan prvom, opet je lopta nakon ubačaja prebačena u srce peterca, a onda Erlić sjajnim volejem zabija za novu prednost svoje momčadi. Ipak, Brann je izjednačio pri kraju iz penala. .

OSTALO

