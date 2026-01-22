VIDEO Erlića u napad? Zabio je dva sjajna gola za Midtjylland u Europskoj ligi. Pogledajte ih...

Danski Midtjylland, zadnji protivnik Dinama u europskoj ligi, remizirao je s norveškim Brannom u gostima 3-3. Junak danske momčadi bio je hrvatski stoper Martin Erlić koji je zabio čak dva gola. Odigrao je fenomenalnu utakmicu i pokazao kako se sjajno snalazi pred golom.

Erlić je bio precizan već u 4. minuti. Midtjylland je kombinirao po strani, a onda je stigao ubačaj u kazneni prostor. Billing ju je prenio glavom, a Erlić zakucao u mrežu za vodstvo svoje momčadi. U 19. minuti izjednačio je Brann preko Holma, ali je Midtjylland s prednosti otišao na odmor jer je Brumado zabio u 31. minuti.

Drugo poluvrijeme bila je velika borba, a u 68. minuti Brann je opet izjednačio. Iz penala je pogodio Kornvig, ali nije dugo trajalo slavlje domaćina jer je na scenu opet stupio Erlić. Gol sličan prvom, opet je lopta nakon ubačaja prebačena u srce peterca, a onda Erlić sjajnim volejem zabija za novu prednost svoje momčadi. Ipak, Brann je izjednačio pri kraju iz penala. .