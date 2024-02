VIDEO Evo kako i zbog čega je Livaji poništen gol za pobjedu

Hajduk je u Varaždinu odigrao svega 1-1 s domaćinom. Susret 24. kola HNL-a završio je bez pobjednika premda su Splićani gotovo cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više nakon što je Marko Dabro isključen u 52. minuti.

Sudac Fran Jović produžio je igru čak osam minuta, no niti to nije bilo dovoljno da Hajduk okrene rezultat i u pozitivnom ozračju napusti 'barokni' grad.

Statistika Varaždin - Hajduk

Foto: Sofascore za 24sata

Marku Livaji poništen gol

Splićani su, ustvari, bili nadomak vodećeg gola i preokreta kada je Marko Livaja u zabio gol, no on je poništen u 78. minuti zbog zaleđa. Dajaku je ubacio u kazneni prostor, Uremović je glavom poslao loptu na drugu stativu, pa Šarlija pred gol-liniju odakle je Livaja samo ugurao loptu u mrežu. No, uključio se VAR i pogodak poništio zbog zaleđa Uremovića.

