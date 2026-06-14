VIDEO Evo kako je Curacao dao gol za izjednačenje i šokirao četverostruke prvake Nijemce!

Prava senzacija u prvom poluvremenu utakmice skupine E između Njemačke i Curacaoa. Nijemci otvaraju nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu protiv najmanje nacije po broju stanovnika koja se ikada kvalificirala. Iako je 'elf' uvjerljiv favorit na papiru, Curacao je šokirao četverostruke svjetske prvake.

Najprije su Nijemci poveli u 6. minuti golom Nmecha. Wirtz je samo ostavio loptu Nmechi na rubu kaznenog prostora, a veznjak Njemačke fenomenalno je naciljao i pogodio u drugi kut. Ništa nije mogao golman Curacaa.

Međutim, samo nekoliko minuta kasnije Curacao se magično vratio u utakmicu i izjednačio golom Comenencija! Nakon malo odbijanaca lopta je došla do Comenencije koji je opalio s 15 metara, još se jednom lopta odbila i prevarila Neuera za 1-1. Njemačka je brzo preokrenula naa 2-1 u 38. minuti golom Schlottterbecka. Golove pogledajte ovdje.

Utakmica je još u tijeku...