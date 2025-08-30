Obavijesti

POGLEDAJTE SITUACIJU

VIDEO Evo prve svađe u Srbiji? Izbornik izvadio Micića iz igre uz pitanje: 'Vaso, što je s tobom?'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Evo prve svađe u Srbiji? Izbornik izvadio Micića iz igre uz pitanje: 'Vaso, što je s tobom?'
Foto: Screenshot/Sportklub

Srpska je reprezentacija na EuroBasket stigla kao prvi favorit, a u prve dvije utakmice pobijedila je Estoniju pa Portugal. Sada ih čeka dvoboj protiv Latvije

Košarkaši Srbije pobijedili su Portugal u 2. kolu EuroBasketa 80-69, uz sjajno izdanje Nikole Jokića koji je ubacio 23 poena i dodao 10 skokova. Ipak, jedan od najlošijih u redovima Srbije bio je playmaker Vasilije Micić oko kojeg se dogodio manji konflikt. 

Izbornik Svetislav Pešić doviknuo je "Vaso, što je s tobom?" nakon što je igrač uzeo nerezonski šut i promašio. Izvadio ga je iz igre početkom posljednje četvrtine, a nije to najbolje sjelo igraču koji je odigrao svega devet minuta utakmice. 

Micić je bio vidno razočaran potezom izbornika i nešto mu odgovorio nakon što je sjeo na klupu, ali ne može se jasno razaznati što. 

Situaciju pogledajte OVDJE

Srbi su turnir otvorili s dvije pobjede, protiv Portugala i Estonije, a iduću utakmicu igraju protiv Latvije. 

