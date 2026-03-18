VIDEO Ferencvaroš potopljen u Europi, Kovačević ušao s klupe

Nogometaši portugalske Brage izborili su plasman u četvrtfinale Europske lige nakon što su u uzvratnom susretu osmine finala pobijedili Ferencvaros sa 4-0, nadoknadivši tako 0-2 poraz iz Budimpešte. Portugalci su već u prvom poluvremenu nadoknadili zaostatak, a potom u nastavku potvrdili prolaz.

Braga je povela u 11. minuti golom Ricarda Horte, četiri minute kasnije Florian Grillitsch je zabio za 2-0, da bi Gabri Martinez u 34. povećao na 3-0. Horta je u 53. postavi konačnih 4-0.

Za goste je od 59. minute zaigrao hrvatski napadač Franko Kovačević. Bragu u četvrtfinalu čeka bolji iz dvoboja Panathinaikosa i Real Betisa. Grčki sastav je u prvom susretu slavio sa 1-0.