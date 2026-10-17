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PRVAK SVIJETA

VIDEO Filip Hrgović stigao na spektakularnu borbu u London

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Filip Hrgović stigao na spektakularnu borbu u London
Foto: DAZN
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Borba Duboisa i Wardleyja privlači veliku pozornost boksačkog svijeta jer je riječ o revanšu dvojice britanskih teškaša

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Filip Hrgović (34), aktualni IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji, stigao je u londonsku O2 Arenu, gdje se večeras Daniel Dubois i Fabio Wardley bore za WBO-ov naslov svjetskog prvaka. Dolazak najboljeg hrvatskog boksača posebno je zanimljiv jer bi upravo pobjednik ovog meča mogao postati jedan od njegovih sljedećih protivnika.

Hrgović je u London stigao kao svjetski prvak, nakon što je krajem kolovoza tehničkim nokautom u devetoj rundi pobijedio Mosesa Itaumu i osvojio upražnjeni IBF-ov pojas. Time je postao prvi hrvatski boksač koji je osvojio svjetski naslov u teškoj kategoriji.

Borba Duboisa i Wardleyja privlači veliku pozornost boksačkog svijeta jer je riječ o revanšu dvojice britanskih teškaša. Dubois je u svibnju ove godine pobijedio Wardleyja tehničkim nokautom u 11. rundi i oduzeo mu WBO-ov pojas, iako je tijekom meča dvaput završio na podu. Wardley je potom aktivirao klauzulu o revanšu i dobio priliku vratiti naslov, dok Dubois želi potvrditi pobjedu i zadržati status jednog od najboljih teškaša svijeta.

Hrgovićev dolazak u London otvara i mogućnost zanimljivog susreta nakon završetka borbe. Nije isključeno da hrvatski boksač uđe u ring i suoči se s pobjednikom, čime bi se mogla otvoriti priča o budućem obračunu za ujedinjenje svjetskih naslova. Zasad, međutim, nema službene potvrde da je takvo sučeljavanje dogovoreno.

Ipak, Hrgović bi prije potencijalnog meča za ujedinjenje naslova trebao odraditi obveznu obranu protiv Kubanca Franka Sancheza, koja se očekuje sljedeće godine. Hoće li nakon toga dobiti priliku protiv Duboisa ili Wardleyja, tek treba vidjeti.

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