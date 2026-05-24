Obavijesti

Sport

Komentari 0
NBA NOĆ

VIDEO Knicksi došli na korak do finala NBA play-offa! Ostvarili desetu uzastopnu pobjedu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Knicksi došli na korak do finala NBA play-offa! Ostvarili desetu uzastopnu pobjedu
4
Foto: Scott Galvin

New York Knicksi su samo jednu pobjedu udaljeni od svog prvog nastupa u NBA finalu od 1999. nakon što su u subotu u trećoj utakmici finala Istočne konferencije sa 121-108 svladali Cleveland Cavalierse

Admiral

Jalen Brunson postigao je 30 poena, a Mikal Bridges 22 za New York koji nije zaostajao ni jednom u utakmici i sada uvjerljivo vodi 3-0 u seriji na četiri pobjede.

NBA: Playoffs-New York Knicks at Cleveland Cavaliers
Foto: David Richard

Treći nositelji Knicksi pobijedili su  rekordnih 10 uzastopnih utakmica doigravanja - s prosječnom razlikom od 22,5 poena - postavši 10. momčad u povijesti lige s dvoznamenkastim brojem pobjeda u jednoj doigravanju. Pet od prethodnih devet utakmica donijelo je kući prvenstvo. Trenutke s utakmice pogledajte OVDJE

Četvrta utakmica igra se u ponedjeljak u Clevelandu.

Karl-Anthony Towns je zabio 13 koševa uz osam skokova i sedam asistencija, a OG Anunoby je dodao 21 koš za New York.

NBA: Playoffs-New York Knicks at Cleveland Cavaliers
Foto: Scott Galvin

"Osjećamo - i oduvijek smo osjećali - da je nebo granica s ovom momčadi", rekao je Towns nakon utakmice. "Odlično se prilagođavamo kako utakmica odmiče. Uvijek se prilagođavam onome što utakmica zahtijeva od mene."

NBA DOIGRAVANJE Thunder se izvukao iz provalije i šokirao Spurse u San Antoniju!
Thunder se izvukao iz provalije i šokirao Spurse u San Antoniju!
NBA DOIGRAVANJE Knicksi poveli 2-0 protiv Cavsa, Spursi bez dvije važne zvijezde
Knicksi poveli 2-0 protiv Cavsa, Spursi bez dvije važne zvijezde

Kod Clevelanda najbolji je bio Evan Mobley koji je ubacio 24 koša, dok je Donovan Mitchell dodao 23, a James Harden 19. Igrači Clevelanda su djelovali umorno s obzirom da igraju svaki drugi dan od 29. travnja. Za pobjedu nad Toronto Raptorsima u prvom krugu doigravanja Istočne konferencije odigrali su sedam utakmica kao i protiv Detroit Pistonsa u polufinalu Istoka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Georgina uz Ronalda slavi naslov, a ako pukne ljubav, ona se osigurala za cijeli svoj život
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina uz Ronalda slavi naslov, a ako pukne ljubav, ona se osigurala za cijeli svoj život

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
FOTO Kraljici diska davali su tek 10 posto šanse da preživi, a sad je najveća hrvatska atletičarka
APSOLUTNA LEGENDA

FOTO Kraljici diska davali su tek 10 posto šanse da preživi, a sad je najveća hrvatska atletičarka

Sandra Elkasević objavila je kako će natjecateljsku 2026. godinu pauzirati kako bi se posvetila oporavku i pripremi za nastavak karijere
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026