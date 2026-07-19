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VIDEO Georgina kao sirena oko Portugalca! Evo što Ronaldo radi dok Messi lovi novo SP

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Georgina kao sirena oko Portugalca! Evo što Ronaldo radi dok Messi lovi novo SP
Foto: Instagram/screenshot
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Dok svijet gleda finale SP-a, Ronaldo tugu liječi uz Georginu i bazen. Nakon suza i oproštaja od Portugala odlučio je utočište naći u svojoj dragoj

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Dok su oči cijelog nogometnog svijeta uperene u veliko finale Svjetskog prvenstva 2026. godine, jedan od najvećih igrača svih vremena, Cristiano Ronaldo, nalazi se daleko od stadionske vreve. Nakon emotivnog oproštaja od reprezentativnog dresa, portugalska zvijezda pronašla je utjehu u obiteljskom okruženju, a njegova zaručnica Georgina Rodríguez podijelila je s javnošću djelić njihove privatne idile.

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"Sirena" Georgina u glavnoj ulozi

Georgina, koju na Instagramu prati 76 milijuna ljudi, ponovno je podigla društvene mreže na noge. Objavila je video u kojem, poput sirene, elegantno zaranja i pliva u svom bazenu, dok se pored nje opušta nasmiješeni Ronaldo. Prizor para koji uživa u sunčanom danu dok se odvija najvažnija utakmica četverogodišnjeg ciklusa savršeno oslikava novu fazu u životu 41-godišnjeg nogometaša. Ovi trenuci opuštanja, često dokumentirani na društvenim mrežama, postali su zaštitni znak para koji vješto balansira između globalne slave i intimnih obiteljskih trenutaka, često na luksuznim odredištima ili na svojoj jahti.

Bolan kraj jedne velike ere

Opuštanje uz bazen dolazi nakon gorkog razočaranja i ispadanja Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Poraz od Španjolske 1-0 u Dallasu označio je kraj Ronaldove potrage za jedinim velikim trofejem koji mu nedostaje. Suze na njegovu licu nakon utakmice obišle su svijet, a legendarni napadač potvrdio je da je to bio njegov posljednji nastup na svjetskoj smotri.

​- Tužan sam što ovako napuštam Svjetsko prvenstvo. Dao sam baš sve od sebe. Bilo je to moje posljednje Svjetsko prvenstvo, da, ali sada ću imati vremena za razmišljanje i biti s obitelji - izjavio je Ronaldo nakon utakmice.

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Unatoč ispadanju, turnir je završio s tri postignuta gola, uključujući i onaj protiv Hrvatske, no to mu je bila slaba utjeha.

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