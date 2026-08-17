VIDEO Hajduk je na genijalan način predstavio pojačanje iz BiH: Jel vi to mene za*ebavate?

Hajduk je riješio još jedno pitanje u obrani. Na Poljud stiže Dennis Hadžikadunić, 28-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je nakon isteka ugovora s Rostovom imao status slobodnog igrača. Splićani su s iskusnim stoperom dogovorili suradnju do ljeta 2028. godine, čime su ga doveli bez plaćanja odštete. Genijalan i domišljat video objavili su Splićani na društvenim mrežama.

Hadžikadunić je veći dio reprezentativnog puta prošao u švedskom omladinskom sustavu, no na seniorskoj razini odlučio se za BiH. Za reprezentaciju je debitirao 2020. godine i dosad je skupio 33 nastupa, a ove je godine bio i dio momčadi na Svjetskom prvenstvu.

Na Mundijalu je zaigrao u susretu protiv Katara, u kojem je BiH slavila 3-1, a upravo je Hadžikadunić sudjelovao u akciji za jedan od pogodaka asistencijom i odigrao je 27 minuta.

Njegovim angažmanom Gonzalo Garcia dobiva još jednog iskusnog igrača u zadnjoj liniji. Za mjesta u obrani Hadžikadunić će konkurirati s Darijom Marešićem, Ronom Raçijem i Alecom Van Hoorenbeeckom, dok će se za minutažu boriti i mladi Marin Skelin i Roko Gabrić. Dolazak reprezentativca BiH tako dodatno podiže konkurenciju na poziciji stopera.