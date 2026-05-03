UTAKMICA ŽIVOTA

VIDEO Hezonja ubacio 40 poena i dobio glasne ovacije publike

Piše Issa Kralj,
Hezonja briljirao! U nevjerojatnoj utakmici protiv Murcije, Mario ubacio 40 poena, 10 skokova, 6 asistencija. Real Madrid slavio nakon produžetaka 131-123

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja bio je jedan od ključnih igrača u pobjedi njegovog Real Madrida protiv Murcije u 29. kolu ACB lige. Dubrovčanin je u 30 minuta na parketu odigrao nevjerojatnu utakmicu i ubacio čak 40 poena, uz deset skokova i šest asistencija. Madriđani su slavili nakon produžetaka 131-123. Neke od Hezonjinih najboljih trenutaka na parketu pogledajte OVDJE.

Real je dvije minute prije kraja regularnog dijela utakmice zaostajao devet poena, a tada je Hezonja serijom koševa vratio Real u život. Četiri sekunde prije zvuka sirena imao je priliku riješiti susret dodatnim slobodnim bacanjem, ali je promašio i utakmica je ušla u produžetak. 

Promašaj ga nije omeo, već je u dodatnih pet minuta nastavio dominirati na parketu. Igrao je 30 minuta, a u produžetku je postigao čak 35 poena te ga je madridska publika pri izlasku s terena pozdravila ovacijama. 

Ovom pobjedom Real se učvrstio na prvom mjestu ljestvice španjolskog prvenstva s omjerom 26-3, dok je Murcia unatoč porazu ostala na trećoj poziciji s 21 pobjedom i osam poraza.

