VIDEO Kad je drama tu je Mario Hezonja! Tricom 'zaledio' Fener

Košarkaši madridskog Reala svladali su u Istanbulu Fenerbahce sa 74-69 u dvoboju 37. kola Eurolige. Real je dobro otvorio utakmicu na teškom gostovanju te je vodio na poluvremenu 40-34. Fenerbahce je kontrirao u trećoj četvrtini koju je dobio s 24-14 te je prešao u vodstvo. No, Real se vratio i minutu i pol prije kraja je poveo 69-65.

Minutu prije kraja dogodio se ključni trenutak dvoboja. Svoju prvu tricu tada je pogodio hrvatski košarkaš Mario Hezonja za 72-66 Reala čime su gosti osigurali pobjedu. Hezonja je na dvoboju promašio preostalih osam upućenih trica.

Hezonja je odigrao 26 minuta te je postigao devet poena. Za dva poena je gađao 3-5, a za tricu 1-9. Imao je pet asistencija, tri skoka, dvije ukradene i jednu izgubljenu loptu. Facundo Campazzo je bio prvi strijelac Reala s 15 poena, a imao je još tri asistencije i četiri skoka.

Za Real su još po 12 poena dodali Trey Lyles i Walter Tavares. U redovima Fenerbahcea najbolji su bili Brandon Boston i Nicolo Melli sa po 15 poena, s tim da je talijanski košarkaš tome dodao četiri asistencije i šest skokova.