VIDEO HNS odabrao prvu opciju za kamp. 'Vatreni' idu u Ohio?! Prošećite luksuznim hotelom

Hrvatski nogometni savez odabrao je željenu bazu za Svjetsko prvenstvo 2026. Iako se konačna potvrda krovne svjetske nogometne organizacije još čeka, izbor prvoga i najizglednijeg kampa "vatrenih" tijekom natjecanja u SAD-u, Kanadi i Meksiku pao je na Columbus, grad u saveznoj državi Ohio, pišu Sportske novosti. Izabranici Zlatka Dalića trebali bi biti smješteni u ekskluzivnom hotelu Le Meridien Columbus, The Joseph, a trenirati u vrhunskom kampu lokalnog prvoligaša Columbus Crewa. Odluka Fife očekuje se uskoro, do 16. siječnja.

Umjetnička oaza u srcu Ohija

Hotel Le Meridien Columbus je butik hotelu smješten u srcu četvrti Short North Arts District, epicentru umjetničke i kulturne scene grada. Već pri samom ulasku u predvorje, goste ne dočekuje klasična recepcija, već prostor koji više nalikuje modernoj umjetničkoj galeriji, s visokim stropovima, udobnim naslonjačima i pucketanjem vatre iz kamina.

Ovakav dojam nije slučajan. Hotel je, naime, vlasništvo Rona i Ann Pizzuti, uglednih kolekcionara čija se privatna zbirka, s više od 500 umjetničkih djela, proteže kroz čitav hotel. Gosti tako na svakom koraku mogu uživati u radovima svjetski poznatih umjetnika, a posebna galerija uređena je na drugom katu. U ovakvom okruženju, koje odiše kreativnošću i profinjenošću, "vatreni" će zasigurno pronaći potreban mir i inspiraciju uoči ključnih utakmica. Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji, samo nekoliko koraka od glavne ulice High Street, poznate po restoranima, trgovinama i galerijama, te je manje od dva kilometra udaljen od Nationwide Arene.

Luksuz i komfor za Dalićeve izabranike

Sa 135 sofisticiranih soba i apartmana, hotel nudi vrhunsku udobnost. Sobe su uređene u minimalističkom, modernom stilu, s velikim prozorima od poda do stropa koji nude panoramski pogled na grad. Poseban naglasak stavljen je na detalje, od ručno rađenog dekora do kreveta s masivnim drvenim uzglavljima.

Reprezentativcima će na raspolaganju biti i cijeli niz popratnih sadržaja ključnih za pripremu i oporavak. Hotel posjeduje vrhunski opremljen fitness centar koji radi 24 sata dnevno, a u njemu se nalaze i dva Peloton bicikla. Za regeneraciju nakon napornih treninga, tu su i privatni spa apartmani Liliana, koji nude personalizirane tretmane, masaže i detoksikacijske terapije. Naravno, tu je i više od 500 kvadratnih metara prostora za sastanke i video analize, što će stožeru omogućiti pripremu taktike u potpunoj privatnosti. Gastronomska ponuda također je na najvišoj razini. Restoran The Guild House, koji je unutarnjim prolazom povezan s hotelom, nudi moderna američka jela spravljena od svježih, lokalnih namirnica, dok je bar Soul at The Joseph idealno mjesto za opuštanje uz piće. Noćenje u ovom zdanju inače stoji oko 350 eura.

Vrhunski uvjeti za trening

Svega sedam kilometara od hotela nalazi se Columbus Crew Performance Centre, trening kamp izgrađen 2021. koji se prostire na gotovo 4000 kvadrata. Ovaj moderni kompleks nudi apsolutno sve što je potrebno za pripremu na najvišem nivou - od savršenih travnjaka do prostora za oporavak s ledenim kupkama, centra za fizioterapiju i unutarnjeg bazena.

Iako "vatreni" neće igrati utakmice u Ohiju, već će na dvoboje protiv Engleske, Paname i Gane putovati u Dallas, Toronto i Philadelphiju, Columbus je odabran kao optimalna baza koja nudi savršenu ravnotežu između vrhunskih uvjeta i izolacije od prevelike euforiju, i na sat i pol leta je od Toronta i Philadelphije. U slučaju da Fifa iz nekog razloga ne odobri ovaj izbor, HNS je kao rezervnu opciju prijavio hotel AKA u Alexandriji, nedaleko od Washingtona.

