VIDEO Hrgović zaplesao nakon pobjede i poručio: Nokautirat ću i četvrtog Kubanca ako me želi

Dobro raspoložen Filip Hrgović (31) nakon 17. pobjede u 17. profesionalnom meču. Mark de Mori nije bio njegov rang, prognozirali su to mnogi, a Hrvat dokazao tehničkim nokautom za 105 sekundi.

Kao i nekoliko dana prije meča, zaplesao je i nakon pobjede na hit DJ Tiesta "Let's get down to business".

Trebao bi otići na liječnički pregled. Kako se osjećaš, upitala ga je novinarka DAZN-a.

- Let's get down to business (ajmo na posao). Novac nikad ne spava. Bio sam dobar, ali moram nastaviti biti dobar, čovječe. Znaš što mislim? Spreman sam za veliku borbu - kazao je Filip.

Ona ga je potom nahvalila:

- Svidjelo mi se što si bio tako ljubazan i miran na kraju, rekao Andersonu da mu ne bi bilo pametno da ide s tobom u ring, da ćeš ga pojesti za doručak. Možeš li to ponoviti?

- Jared Anderson je moj doručak. Za ručak možda Joshua, a za večeru netko kao Jared Sanchez. Nokautirao sam trojicu Kubanaca, on će biti četvrti ako se bude htio boriti sa mnom.

