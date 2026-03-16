VIDEO Hrvati dominirali u MLS-u i Portugalu. Pogledajte golove

Franjo Ivanović donio je Benfici pobjedu protiv Arouce (2-1) u 26. kolu portugalske lige ušavši s klupe u 74. minuti i pogodivši u šestoj minuti sudačke nadoknade za svoj četvrti ligaški pogodak sezone, uz prošlotjednu asistenciju u derbiju protiv Porta. Ivanović je za nastup osvojio i nagradu za najboljeg igrača utakmice. Video gola pogledajte OVDJE.

U istoj ligi, ali na drugoj strani tablice, Dario Špikić predvodio je Rio Ave do pobjede nad Estrelom (2-1) s dva asista za dvostrukog strijelca Jalena Blese. Prvi gol u 27. minuti asistirao je centaršutom s desne strane, a drugi na početku drugog poluvremena u 47. minuti. Bivši dinamovac, koji je u Rio Ave stigao prošlog ljeta, nastavio je tako s dobrim formom i potvrdio da se sve bolje snalazi u portugalskom nogometu.

Petar Musa pak nije uspio donijeti pobjedu Dallasu u MLS-u, ali je hat-trickom izborio bod protiv San Diega u dvoboju koji je završio 3-3. Reprezentativni napadač smanjio je na 2-1 nedugo prije odmora, u 54. minuti s bijele točke poravnao na 3-2, a u petoj minuti sudačke nadoknade pogodio gornji kut za konačnih 3-3. Musa je odigrao cijeli susret te s pet pogodaka vodi ljestvicu strijelaca MLS-a.

U Španjolskoj, Real Sociedad svladao je Osasunu 3-1 u 28. kolu Primere i popeo se na sedmo mjesto ljestvice, a Duje Ćaleta Car odigrao je cijelu utakmicu, dok je Luka Sučić ušao u 63. minuti. Ante Budimir igrao je svih 90 minuta za poraženu Osasunu. Mikel Oyarzabal otvorio je rezultat iz penala, a Goncalo Guedes zabio je dva gola za pobjedu Baska.

Ivan Smolčić i Martin Baturina odigrali su cijelu utakmicu za Como, koji je pobjedom nad Romom 2-1 skočio na četvrto mjesto talijanskog prvenstva. Smolčić je sudjelovao u akciji za pobjednički gol, pucao je s desetak metara, vratar Mile Svilar kratko je odbio loptu, a Diego Carlos pospremio ju je u mrežu. Como sada ima 54 boda, jedan više od petog Juventusa i tri više od šeste Rome.