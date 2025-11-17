VIDEO Otvaranje iz noćne more za 'vatrene'! U 17 minuta primili dva gola, pogledajte i kako

Hrvatska nogometna reprezentacija u trećoj minuti primila je gol na gostovanju protiv Crne Gore. U ranoj fazi utakmice "vatreni" su prvi zaprijetili preko Igora Matanovića, koji je u drugoj minuti glavom opasno tukao nakon ubačaja s desne strane.

Gotovo odmah u sljedećem napadu domaćin je uzvratio. Na ispucanu loptu loše je reagirao Duje Ćaleta-Car. Hrvatski stoper praktički je glavom primirio loptu za Milutina Osmajića, koji je natrčao, odnio loptu i sjurio se prema Dominiku Livakoviću. Josip Šutalo nije ga uspio blokirati i Osmajić je mirno pogodio za rano vodstvo Crne Gore.

Gol pogledajte OVDJE.

Inače je riječ o napadaču engleskog drugoligaša Prestona koji često iskazuje vrlo problematično ponašanje. Nedavno je dobio kaznu od čak devet utakmica zabrane igranja zbog rasističkog vrijeđanja koje je počinio prošle sezone u veljači. To mu nije prvi eksces jer su ga prošle godine također suspendirali jer je ugrizao suparnika. Tada je dobio osam utakmica kazne.

Nije tu bio kraj lošim vijestima za “vatrene”. U tranziciji se otvorio prostor za domaćine, Stefan Jovetić sjajno je povukao kontru i potom proslijedio loptu do Nikole Krstovića. Napadač Atalante nije oklijevao, iz okreta je opalio i pogodio donji kut Livakovićeva gola za 2-0. Hrvatska je na gostovanju u Podgorici u samo 17. minuti primila onoliko golova koliko je primila u prethodnih devet susreta odigranih u kvalifikacijskoj skupini.

Drugi gol pogledajte OVDJE.