Obavijesti

Sport

Komentari 9
LOŠ POČETAK

VIDEO Otvaranje iz noćne more za 'vatrene'! U 17 minuta primili dva gola, pogledajte i kako

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Otvaranje iz noćne more za 'vatrene'! U 17 minuta primili dva gola, pogledajte i kako
Foto: SportKlub/screenshot

Crnogorce je u vodstvo doveo Milutin Osmajić koji je iskoristio loše primanje lopte stopera Duje Ćalete-Cara, sjurio se sam prema golu i zabio za 1-0

Hrvatska nogometna reprezentacija u trećoj minuti primila je gol na gostovanju protiv Crne Gore. U ranoj fazi utakmice "vatreni" su prvi zaprijetili preko Igora Matanovića, koji je u drugoj minuti glavom opasno tukao nakon ubačaja s desne strane.

Gotovo odmah u sljedećem napadu domaćin je uzvratio. Na ispucanu loptu loše je reagirao Duje Ćaleta-Car. Hrvatski stoper praktički je glavom primirio loptu za Milutina Osmajića, koji je natrčao, odnio loptu i sjurio se prema Dominiku Livakoviću. Josip Šutalo nije ga uspio blokirati i Osmajić je mirno pogodio za rano vodstvo Crne Gore.

Gol pogledajte OVDJE.

U DRUŠTVU S MODRIĆEM Ivan Perišić nastupio 150. put u dresu 'vatrenih'! Lovi Šukera i godinama je nezamjenjiv igrač
Ivan Perišić nastupio 150. put u dresu 'vatrenih'! Lovi Šukera i godinama je nezamjenjiv igrač

Inače je riječ o napadaču engleskog drugoligaša Prestona koji često iskazuje vrlo problematično ponašanje. Nedavno je dobio kaznu od čak devet utakmica zabrane igranja zbog rasističkog vrijeđanja koje je počinio prošle sezone u veljači. To mu nije prvi eksces jer su ga prošle godine također suspendirali jer je ugrizao suparnika. Tada je dobio osam utakmica kazne.

Nije tu bio kraj lošim vijestima za “vatrene”. U tranziciji se otvorio prostor za domaćine, Stefan Jovetić sjajno je povukao kontru i potom proslijedio loptu do Nikole Krstovića. Napadač Atalante nije oklijevao, iz okreta je opalio i pogodio donji kut Livakovićeva gola za 2-0. Hrvatska je na gostovanju u Podgorici u samo 17. minuti primila onoliko golova koliko je primila u prethodnih devet susreta odigranih u kvalifikacijskoj skupini.

Drugi gol pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
POGLEDAJTE GALERIJU

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP
DEBAKL GATTUSOVE MOMČADI

VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP

Ovaj rezultat je dobra vijest i za Hrvatsku jer se naša reprezentacija još uvijek može naći u prvom potu u ždrijebu za SP. Još se moraju poklopiti dvije stvari; Njemačka ne smije pobijediti Slovačku i Hrvatska mora pobijediti Crnu Goru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025