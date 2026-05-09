VIDEO Ušao uz Thompsonov hit pa jednim od najbržih nokauta u povijesti FNC-a ugasio Brazilca

Piše Domagoj Vugrinović,
Piše Domagoj Vugrinović
Foto: FNC

Jure Jurič rođen je u Beču, a u Dvoranu Krešimira Ćosića izašao je uz hrvatsku zastavu i Thompsonovu pjesmu. Pobjeda protiv Nogueire mu je treća uzastopna u FNC-u

Jure Jurič, Hrvat rođen u Austriji, ekspresno je završio Brazilca Guilhermea Nogueiru na priredbi FNC 30 u Zadru. U jednom od najbržih nokauta u povijesti FNC-a Jurič je već nakon 24 sekunde desnim direktom poslao Brazilca u nokdaun, a potom ga je s nekoliko udaraca dovršio. Dočekao je pravi trenutak kada se Nogueira s visoko podignutom bradom povlačio, a nakon toga ostalo je bilo samo odrađivanje zadatka.

Odmah je podigao publiku na noge, a ovaj je uspjeh još veći kada se zna kakve je peripetije prošao uoči samog meča. Naime, Jurič je novog protivnika dobio dan prije vaganja. Prvotno se trebao boriti s Leonom Gavranasom, no taj je meč otpao jer je Nijemac imao velikih zdravstvenih problema.

Prvotno se smatralo kako je riječ o posljedicama skidanja kilograma, no nakon što je otišao na hitnu pomoć liječnici su ustanovili unutarnje krvarenje. Nogueira je kao pravi Brazilac bio spreman prihvatiti meč na najmanji mogući short notice, no u oktogonu nije imao nikakve šanse.

Jurič je pobjedu burno proslavio popevši se na kavez uz stihove pjesme Marka Perkovića Thompsona "Geni kameni", a briljirao je i na mikrofonu.

- Prvo se moram zahvaliti Bogu. Prošli put promijenilo mi se šest ili sedam protivnika, a sada samo jedan pa nije bilo toliko stresno. Hoću se boriti u Zagrebu. Vuk Lekić prošli se put povukao zbog bolesti, a prije toga govorio je kako bi me lako pobijedio, a ja sam spreman dokazati suprotno - rekao je Jurič pa dodao:

- Sutra je Majčin dan. Želim ga prvo čestitati svojoj majci, a onda i svim majkama. Volim te, mama - zaključio je.

Ovom pobjedom Jurič je došao do četvrte pobjede u isto toliko nastupa.

