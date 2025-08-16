VIDEO Huligani Veleža napali u sačekuši navijače Zrinjskog!

Na cesti između Mostara i Širokog Brijega, u mjestu Polog, danas je došlo do novog sukoba huligana. Prema pisanju portala Bljesak, u tučnjavi su sudjelovali pripadnici Red Armyja, navijača Veleža, i Ultrasa, navijača Zrinjskog. Incident se dogodio dok su se Ultrasi vraćali s Islanda, gdje je Zrinjski pobjedom protiv Breidablika osigurao nastup u europskoj jeseni.

Red Army je zaustavio vozilo s Ultrama i napao ih palicama. Policija je brzo stigla, no sedmorica navijača Zrinjskog ipak su pretrpjela teške ozljede. Sukob u Pologu samo je nastavak dugotrajnog neprijateljstva dviju skupina.

U listopadu 2024. godine huligani Veleža napali su Ultrase na Španjolskom trgu u Mostaru. Najprije su ih zasuli kamenicama i bakljama, a potom je izbila masovna tučnjava u kojoj su obje strane koristile bejzbolske i teleskopske palice.

Sukobi traju već godinama. U travnju prošle godine Red Army je napao Ultrase nakon jedne utakmice i oduzeo im gotovo sve transparente. Tom prilikom brutalno su pretukli mladića koji je u svom stanu čuvao navijačke rekvizite. Nekoliko tjedana poslije Ultrasi su uzvratili: pronašli su gdje se nalaze oduzeti transparenti, provalili u kuću i vratili ih u svom protunapadu.

Na tretman na gostovanju kod Veleža požalio se i Željezničar koji tvrdi kako tijekom poluvremena brutalno napadnuti njihovi igrači i stručni stožer.