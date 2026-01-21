VIDEO Igor Štimac primio se mikrofona i zagrijao atmosferu

Legendarni hrvatski nogometaš i sadašnji trener Zrinjskog, Igor Štimac, našao se u središtu pažnje u Bosni i Hercegovini, no ovoga puta daleko od nogometnog terena i taktičkih zamisli. Naime, društvenim mrežama kruži snimka koja prikazuje bivšeg "vatrenog" u opuštenom izdanju, kako se prihvatio mikrofona i pjesmom doveo atmosferu do vrhunca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Štimac je bez imalo treme u jednom ugostiteljskom objektu, okružen veselim društvom, uzeo mikrofon u ruke i poveo pjesmu, a čini se da se radi o poznatom dalmatinskom hitu "Mare i Kate", što ne čudi s obzirom na njegove korijene.

S velikim osmijehom na licu, Štimac je animirao sve prisutne koji su ga oduševljeno pratili pjevajući uglas i snimajući trenutak svojim mobilnim telefonima. Energija u prostoriji bila je na vrhuncu, a legendarni nogometaš pokazao se kao pravi "frontmen" koji zna kako podići raspoloženje.