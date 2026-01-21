Obavijesti

RASPJEVANI ŠTICO

VIDEO Igor Štimac primio se mikrofona i zagrijao atmosferu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sportsport.ba/screenshot

Igor Štimac zapalio je atmosferu u BiH! Uzeo je mikrofon u ruke i zapjevao stihove hit pjesme 'Mare i Kate'. Okupljenu publiku oduševio je slavni 'vatreni' s mikrofonom

Admiral

Legendarni hrvatski nogometaš i sadašnji trener Zrinjskog, Igor Štimac, našao se u središtu pažnje u Bosni i Hercegovini, no ovoga puta daleko od nogometnog terena i taktičkih zamisli. Naime, društvenim mrežama kruži snimka koja prikazuje bivšeg "vatrenog" u opuštenom izdanju, kako se prihvatio mikrofona i pjesmom doveo atmosferu do vrhunca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izbornici Hrvatske na sprovodu Miroslava Ćire Blaževića 00:51
Izbornici Hrvatske na sprovodu Miroslava Ćire Blaževića | Video: KanalRi

Štimac je bez imalo treme u jednom ugostiteljskom objektu, okružen veselim društvom, uzeo mikrofon u ruke i poveo pjesmu, a čini se da se radi o poznatom dalmatinskom hitu "Mare i Kate", što ne čudi s obzirom na njegove korijene.

S velikim osmijehom na licu, Štimac je animirao sve prisutne koji su ga oduševljeno pratili pjevajući uglas i snimajući trenutak svojim mobilnim telefonima. Energija u prostoriji bila je na vrhuncu, a legendarni nogometaš pokazao se kao pravi "frontmen" koji zna kako podići raspoloženje.

