Igor Štimac zapalio je atmosferu u BiH! Uzeo je mikrofon u ruke i zapjevao stihove hit pjesme 'Mare i Kate'. Okupljenu publiku oduševio je slavni 'vatreni' s mikrofonom
VIDEO Igor Štimac primio se mikrofona i zagrijao atmosferu
Legendarni hrvatski nogometaš i sadašnji trener Zrinjskog, Igor Štimac, našao se u središtu pažnje u Bosni i Hercegovini, no ovoga puta daleko od nogometnog terena i taktičkih zamisli. Naime, društvenim mrežama kruži snimka koja prikazuje bivšeg "vatrenog" u opuštenom izdanju, kako se prihvatio mikrofona i pjesmom doveo atmosferu do vrhunca.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Štimac je bez imalo treme u jednom ugostiteljskom objektu, okružen veselim društvom, uzeo mikrofon u ruke i poveo pjesmu, a čini se da se radi o poznatom dalmatinskom hitu "Mare i Kate", što ne čudi s obzirom na njegove korijene.
S velikim osmijehom na licu, Štimac je animirao sve prisutne koji su ga oduševljeno pratili pjevajući uglas i snimajući trenutak svojim mobilnim telefonima. Energija u prostoriji bila je na vrhuncu, a legendarni nogometaš pokazao se kao pravi "frontmen" koji zna kako podići raspoloženje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+