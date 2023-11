VIDEO Igrač Chelseaja ošamario je Gvardiola. Nije dobio ni žuti

Osam golova, pregršt fantastičnih poteza i naelektrizirana atmosfera. Utakmica Chelseaja i Manchester Cityja (4-4) možda je i najbolja koju smo ove sezone imali prilike gledati u Premier ligi. Baš ničega nije nedostajalo pa i tako međusobnih provokacija.

A tijekom jedne takve je nastradao Joško Gvardiol koji je odigrao cijelu utakmicu. Conor Gallagher stajao je iznad Rodrija i prepirao se s njim, hrvatski reprezentativac došao je zaštititi svog suigrača, ali se u tome trenutku pored njega pojavio igrač Chelseaja Nicolas Jackson. Prvo ga je ošamario, a potom i gurnuo.

Joško ga je zbunjeno gledao, a izostala je reakcija suca Anthony Taylora koji je nogometašu 'plavaca' trebao pokazati barem žuti karton.

Foto: John Sibley/REUTERS

Hrvatski reprezentativac odigrao je cijeli susret, ali baš mu i neće ostati u lijepom sjećanju. Bila je to možda i njegova najslabija partija otkako je došao u Manchester za 90 milijuna eura. Bio je jedan od krivaca za drugi gol Chelseaja, a ni tijekom utakmice nije ulijevao sigurnost. No, vjerujemo kako je to bio samo jedan slabiji dan. Kako god bilo, utakmica iz koje će sigurno izvući pouke.