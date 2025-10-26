VIDEO Imamo li gol sezone? Bivši hajdukovac zabio golčinu!

U fantastičnom dvoboju Druge NL Segesta je u gostima pobijedila Trnje 3-2. Trenutak utakmice dogodio se u 34. minuti kada je Tonči Kukoč-Petraello nevjerojatnim golom pogodio za 1-1.

Lijevi bek Segeste dočekao je visoku loptu na rubu šesnaesterca iskosa i odlučio se na udarac iz prve. Ostalo je povijest, što bi se reklo...

Kukoč je u karijeri promijenio čitav niz klubova, između ostalog je igrao i za Hajduk gdje je odigrao 24 utakmice. Poznat je i po tome što nerijetko javno podijeli svoje mišljenje o raznim aktualnostima i to bez "dlake na jeziku".

Segesta je peta momčad Druge NL s 18 bodova, dok je Trnje 12. s osam bodova.