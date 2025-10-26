Obavijesti

Sport

Komentari 1
TONČI KUKOČ

VIDEO Imamo li gol sezone? Bivši hajdukovac zabio golčinu!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Imamo li gol sezone? Bivši hajdukovac zabio golčinu!
Foto: Facebook/Screenshot

Kukoč je u karijeri promijenio čitav niz klubova, između ostalog je igrao i za Hajduk gdje je odigrao 24 utakmice. Poznat je i po tome što nerijetko javno podijeli svoje mišljenje o raznim aktualnostima i to bez "dlake na jeziku"

U fantastičnom dvoboju Druge NL Segesta je u gostima pobijedila Trnje 3-2. Trenutak utakmice dogodio se u 34. minuti kada je Tonči Kukoč-Petraello nevjerojatnim golom pogodio za 1-1. 

Lijevi bek Segeste dočekao je visoku loptu na rubu šesnaesterca iskosa i odlučio se na udarac iz prve. Ostalo je povijest, što bi se reklo...

SJAJNI UDARCI VIDEO Pogledajte majstorske golove iz Druge nogometne lige
VIDEO Pogledajte majstorske golove iz Druge nogometne lige

Kukoč je u karijeri promijenio čitav niz klubova, između ostalog je igrao i za Hajduk gdje je odigrao 24 utakmice. Poznat je i po tome što nerijetko javno podijeli svoje mišljenje o raznim aktualnostima i to bez "dlake na jeziku". 

SENZACIONALNI GOL VIDEO Nevjerojatno! Pogledajte kako je golman Varteksa zabio gol duboko sa svoje polovice
VIDEO Nevjerojatno! Pogledajte kako je golman Varteksa zabio gol duboko sa svoje polovice

Segesta je peta momčad Druge NL s 18 bodova, dok je Trnje 12. s osam bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Na kraju je ona isplatila njemu!
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Na kraju je ona isplatila njemu!

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
VIDEO Stipe Drviš bjesnio zbog uboda u oko, prvak UFC-a: 'Koji ku**c?! Zašto meni zviždite?'
KATASTROFALAN KRAJ

VIDEO Stipe Drviš bjesnio zbog uboda u oko, prvak UFC-a: 'Koji ku**c?! Zašto meni zviždite?'

Izazivač Ciryl Gane gurnuo je tri prsta u oči Tomu Aspinallu, prvaku UFC-a kojem je boksački trener Drviš, a prijatelj i sparing partner Ante Delija. Nije se uspio oporaviti i sudac je prekinuo borbu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025