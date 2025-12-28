VIDEO Inter srušio Atalantu i vratio vrh prvenstvene ljestvice

U derbiju 17. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je u Bergamu pobijedio Atalantu sa 1-0 vrativši se na vrh ljestvice Serie A. Bila je to deveta uzastopna pobjeda Intera u međusobnim susretima u svim natjecanjima, te čak 16. međusobni susret u nizu u kojem nije izgubio od ekipe iz Bergama.

Trenutak odluke dogodio se u 65. minuti kada je Berat Djimsiti "poklonio" loptu Francescu Espositu, a ovaj odmah uposlio Lautara Martineza koji je postigao deveti gol ove sezone.

Inter je zatresao suparničku mrežu i u 35. minuti. Lautaro Martinez je uposlio Marcusa Thurama koji je iz prve pogodio za 1-0. Međutim, radost igrača milanskog sastava je kratko trajala jer se pokazalo kako je Martinez bio u zaleđu. U 62. minuti je poništen i gol domaćina, također zbog zaleđa, a nesuđeni strijelac je bio Gianluca Scamacca. Domaćin je najbolju priliku za izjednačenje imao u 87. minuti kada je Lazar Samardžić sa sedam, osam metara promašio nemoguće. Mario Pašalić je za Atalantu igrao do 58. minute.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Inter se ovom pobjedom vratio na vrh gurnuvši gradskog suparnika Milan na drugo mjesto nakon što su "Rossoneri" u prvom nedjeljnom susretu porazili Veronu sa 3-0.

Do nadoknade prvog poluvremena Verona je nekako odolijevala napadima domaćeg sastava, ali je tada ipak pokleknula. Modrić je izveo korner, a Rabiot je glavom loptu proslijedio do Pulišića koji je iz blizine pogodio pod gredu za pogodak i veliko slavlje Milanovih navijača.

Utakmica je riješena početkom drugog poluvremena. Prvo je Nkunku u 48. minuti pogodio s bijele točke za 2-0, dok je isti igrač bio strijelac u 53. minuti za 3-0. Prije toga je Modrić odlično potegnuo s vrha šesnaesterca, a vratar Verone i vratnica su zajedničkim snagama spriječili pogodak u tom trenutku. No, na odbijenu loptu je dobro reagirao Nkunku i zabio. Luka Modrić je zamijenjen u 70. minuti, dok je pet minuta ranije travnjak napustio nakon izmjene igrač Verone Domagoj Bradarić.

Tri boda je dohvatio i Napoli porazivši na gostovanju Cremonese sa 2-0. Oba gola gosti su zabili u prvom dijelu, a oba je zabio Rasmus Hojlund. Danski napadač je talijanskog prvaka doveo u vodstvo u 13. minuti, a za 2-0 je zabio u 45. minuti. U nastavku susreta Napoli je bio bliži trećem, nego Cremonese prvom golu.

Bologna i Sassuolo su odigrali 1-1. Giovanni Fabbian je doveo Bolognu do prednosti u 47. minuti, a izjednačio je Tarik Muharemović u 63. minuti. Nikola Moro je odlično odigrao cijeli susret za Bolognu.

Inter vodi sa 36 bodova, Milan ima 35, a Napoli 34 boda. Tri vodeća sastava imaju i po utakmicu manje. Kolo će u ponedjeljak zaključiti Roma i Genoa.