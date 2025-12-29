VIDEO Jakirović ne posustaje. S Hullom srušio favorita i došao na dva boda o drugog mjesta

U derbiju 24. kola engleskog Championshipa Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, je na gostovanju pobijedio Middlesbrough sa 1-0 i sada zaostaje samo dva boda od mjesta koje direktno vodi u Premier ligu. Prije manje od mjesec dana "Boro" je na poluvremenu na Hullovom MKM stadionu vodio sa četiri gola razlike, te je na kraju pobijedio 4-1. No, "Tigrovi" su uzvratili na Riverside stadionu.

Pogodak odluke zabio je engleski veznjak Darko Gyabi u 12. minuti, a pogledajte OVDJE.

Middlesbrough je imao 70 posto posjeda lopte, a tijekom susreta domaći igrači su prema vratima Ivora Pandura uputili 24 udarca, pri čemu pet u okvir gola, no hrvatski vratar je odlično brani. Boro je imao i 10 kornera, ali nije uspio slomiti gostujuću obranu.

Hull City je sada četvrti sa 41 bodom, koliko ima i Ipswich na trećoj poziciji, dok je Middlesbrough drugi s dva boda više. Vodi Coventry sa 51 bodom. Iza Hulla su Millwall sa 39, Watford sa 38, Preston sa 37 bodova...

Podsjetimo, prve dvije pozicije vode direktno u elitni razred engleskog nogometa, dok će klubovi od trećeg do šetog mjesta razigravati za još jednu kartu za Premier ligu.

Championship se nastavlja 1. siječnja, a Hull City će na svom travnjaku dočekati Stoke koji drži deseto mjesto sa 34 boda.