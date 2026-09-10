Udarit ćemo ih - rekao je hrvatski trener kroz smijeh pa nastavio, ako želite igrati 'čovjek na čovjeka', nemate šanse. Vrlo je jednostavno, sposobni su proći jednog, dvojicu, trojicu igrača zajedno
VIDEO Jakirović otkrio taktiku za spektakl protiv Chelseaja i nasmijao: Evo što je rekao...
Pred Hull Cityjem kojeg vodi hrvatski trener Sergej Jakirović je još jedna bitna utakmica u engleskoj Premier ligi. 'Tigrove' ovog vikenda čeka gostovanje kod Chelseaja na Stamford Bridgeu, a Jakirovićeva momčad već je jednom ove sezone dokazala da može iznenaditi. U prvom kolu pred domaćom publikom pobijedili su Manchester United 2-0, a onda su slavili nad Coventryjem i remizirali s Aston Villom.
Jakirović je najavio utakmicu koja je na rasporedu u subotu od 16 sati (Arena Sport 1). Na početku konferencije komentirao je li ovo najteži dvoboj sezone.
- Možda, da. Možemo reći Manchester, ali to je bila prva utakmica. Za mene će oni sto posto biti među prve četiri momčadi jer imaju tu kvalitetu - rekao je.
"Kick them" 😅— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 10, 2026
Hull City boss Sergej Jakirović on how his side plan to stop Chelsea's attack. pic.twitter.com/1ai9pN9l7I
Na pitanje kako planira zaustaviti protivničke igraće, Jakirović je sve prisutne nasmijao odgovorom.
- Udarit ćemo ih - rekao je hrvatski trener kroz smijeh pa nastavio:
- Ako želite igrati 'čovjek na čovjeka', nemate šanse. Vrlo je jednostavno, sposobni su proći jednog, dvojicu, trojicu igrača zajedno. Potreban je kompaktan momčadski trud i obrana, Imaju vrlo veliku individualnu kvalitetu. Bit će nam vrlo zahtjevno. Vidjet ćemo. Veliki je izazov pred nama i pokušat ćemo odigrati dobro - zaključio je Jakirović.
Podsjetimo, Hull City je prije dva dana ispao iz EFL Kupa nakon poraza od Sunderlanda (0-1), a u Premier ligi su trenutačno trećeplasirana momčad sa sedam bodova. Više od njih imaju samo Arsenal i prvoplasirani Manchester City.
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