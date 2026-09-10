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VIDEO Jakirović otkrio taktiku za spektakl protiv Chelseaja i nasmijao: Evo što je rekao...

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Jakirović otkrio taktiku za spektakl protiv Chelseaja i nasmijao: Evo što je rekao...
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Foto: Ian Hodgson
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Udarit ćemo ih - rekao je hrvatski trener kroz smijeh pa nastavio, ako želite igrati 'čovjek na čovjeka', nemate šanse. Vrlo je jednostavno, sposobni su proći jednog, dvojicu, trojicu igrača zajedno

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Pred Hull Cityjem kojeg vodi hrvatski trener Sergej Jakirović je još jedna bitna utakmica u engleskoj Premier ligi. 'Tigrove' ovog vikenda čeka gostovanje kod Chelseaja na Stamford Bridgeu, a Jakirovićeva momčad već je jednom ove sezone dokazala da može iznenaditi. U prvom kolu pred domaćom publikom pobijedili su Manchester United 2-0, a onda su slavili nad Coventryjem i remizirali s Aston Villom. 

Jakirović je najavio utakmicu koja je na rasporedu u subotu od 16 sati (Arena Sport 1). Na početku konferencije komentirao je li ovo najteži dvoboj sezone. 

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- Možda, da. Možemo reći Manchester, ali to je bila prva utakmica. Za mene će oni sto posto biti među prve četiri momčadi jer imaju tu kvalitetu - rekao je. 

Na pitanje kako planira zaustaviti protivničke igraće, Jakirović je sve prisutne nasmijao odgovorom. 

- Udarit ćemo ih - rekao je hrvatski trener kroz smijeh pa nastavio:

- Ako želite igrati 'čovjek na čovjeka', nemate šanse. Vrlo je jednostavno, sposobni su proći jednog, dvojicu, trojicu igrača zajedno. Potreban je kompaktan momčadski trud i obrana, Imaju vrlo veliku individualnu kvalitetu. Bit će nam vrlo zahtjevno. Vidjet ćemo. Veliki je izazov pred nama i pokušat ćemo odigrati dobro - zaključio je Jakirović. 

Premier League - Hull City v Manchester United
Foto: Lee Smith

Podsjetimo, Hull City je prije dva dana ispao iz EFL Kupa nakon poraza od Sunderlanda (0-1), a u Premier ligi su trenutačno trećeplasirana momčad sa sedam bodova. Više od njih imaju samo Arsenal i prvoplasirani Manchester City.

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