VIDEO Jao, Joao! City Gvardiola doveo na njegovo mjesto, a on sad pokazao da to nije prebolio

Manchester City poslao ga je da polusezonu provede na posudbi u Barceloni, a Joao Cancelo (29) je ove sezone odigrao 38 utakmica u kojima je zabio četiri gola uz četiri asistencije u dresu katalonskog kluba. Nije na njega više računao Pep Guardiola, a umjesto njega je doveo hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola (22) što Portugalac očito nije zaboravio.

Gostovao je na Youtube kanalu 'Shoot For Love' te odradio challenge u kojem je trebao poredati 10 nogometaša od najgoreg do najboljeg te mu je kao prvi upravo došao Joško kojeg je 'zacementirao' na posljednje mjesto. Izazvalo je to mnogo komentara na društvenim mrežama.

Mnogi vjeruju kako nije riječ o tome da je smatrao Gvardiola najlošijim, već je to neka vrsta obračuna s Joškom koji trenutačno briljira na njegovoj bivšoj poziciji u redovima 'građana'. Portugalski bek je na posudbi u La ligi do kraja sezone, a onda bi se trebao vratiti u Manchester jer s 'građanima' ima ugovor do 2027. godine.

Transfer deadline file photo | Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

No, teško je vjerovati da će nakon svega što se izdogađalo na relaciji Etihad - Cancelo više zaigrati u nebeskoplavom dresu, ali tko zna. Čudne su metode Pepa Guardiole...