VIDEO Je li Hajduk oštećen za penal? Zbog ovog poteza igrača Osijeka tražili najstrožu kaznu

Nogometaši Hajduka povećali su vodstvo na vrhu HNL-a na četiri boda u odnosu na drugoplasirani Dinamo, koji u nedjelju protiv Istre 1961 igra svoju utakmicu 13. kola. "Bijeli" su u prvoj utakmici na Poljudu još od 27. rujna pobijedili Osijek 2-0 i time produbili krizu "bijelo-plavih", koji odlaze na reprezentativnu stanku kao posljednjeplasirana momčad lige.

Strijelci za Hajduk bili su Filip Krovinović u petoj minuti i Michele Šego, koji je u 94. potvrdio pobjedu splitskog kluba. A desetak minuta ranije, točnije u 82. minuti, hajdukovci su tražili penal, međutim, sudac Patrik Pavlešić nije se složio s njima.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a

Zvonimir Šarlija opalio je prema golu, a Čolina je uklizao i blokirao loptu rukom. Međutim, suci su zaključili kako je to bila 'potporna' ruka i nisu pokazali na bijelu točku. Dodajmo i kako je Hajduk od 65. igrao s igračem više nakon što je Roko Jurišić dobio drugi žuti karton.

