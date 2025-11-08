Obavijesti

Sport

Komentari 23
ANKETA: ŠTO MISLITE?

VIDEO Je li Hajduk oštećen za penal? Zbog ovog poteza igrača Osijeka tražili najstrožu kaznu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Je li Hajduk oštećen za penal? Zbog ovog poteza igrača Osijeka tražili najstrožu kaznu
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Zvonimir Šarlija opalio je prema golu, a Čolina je uklizao i blokirao loptu rukom. Međutim, suci su zaključili kako je to bila 'potporna' ruka i nisu pokazali na bijelu točku

Nogometaši Hajduka povećali su vodstvo na vrhu HNL-a na četiri boda u odnosu na drugoplasirani Dinamo, koji u nedjelju protiv Istre 1961 igra svoju utakmicu 13. kola. "Bijeli" su u prvoj utakmici na Poljudu još od 27. rujna pobijedili Osijek 2-0 i time produbili krizu "bijelo-plavih", koji odlaze na reprezentativnu stanku kao posljednjeplasirana momčad lige.

Strijelci za Hajduk bili su Filip Krovinović u petoj minuti i Michele Šego, koji je u 94. potvrdio pobjedu splitskog kluba. A desetak minuta ranije, točnije u 82. minuti, hajdukovci su tražili penal, međutim, sudac Patrik Pavlešić nije se složio s njima.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zvonimir Šarlija opalio je prema golu, a Čolina je uklizao i blokirao loptu rukom. Međutim, suci su zaključili kako je to bila 'potporna' ruka i nisu pokazali na bijelu točku. Dodajmo i kako je Hajduk od 65. igrao s igračem više nakon što je Roko Jurišić dobio drugi žuti karton.

KOMENTAR Garcijin Hajduk gazi dalje, 'pao' je i Osijek, ali navijače više od pobjede i bodova raduje igra!
Garcijin Hajduk gazi dalje, 'pao' je i Osijek, ali navijače više od pobjede i bodova raduje igra!
KADROVI S POLJUDA FOTO Kohorta stala uz Torcidu, a splitska skupina podigla poruku za 'izdajnike'. Pogledajte fotke
FOTO Kohorta stala uz Torcidu, a splitska skupina podigla poruku za 'izdajnike'. Pogledajte fotke

Spornu situaciju možete pogledati klikom OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
VIDEO Hajduk - Osijek 2-0: 'Bili' nadigrali 'bijelo-plave' i odvojili se na vrhu! Zaigrao i Livaja
ZAIGRAO I MATKOVIĆ

VIDEO Hajduk - Osijek 2-0: 'Bili' nadigrali 'bijelo-plave' i odvojili se na vrhu! Zaigrao i Livaja

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola
FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću
DANIELLA SEMAAN

FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998. godine, ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesc Fabregasa, bivše zvijezde Arsenal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025