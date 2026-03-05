VIDEO Je li ovaj trenutak uzeo Cityju prvenstvo? Guardiola: Ne upirem nikad prstom u igrače

Manchester City Pepa Guardiole propustio je veliku priliku u utrci za naslov prvaka Premier lige, na Etihadu je remizirao 2-2 s Nottingham Forestom, momčadi koja se bori za ostanak, i sada zaostaje sedam bodova za vodećim Arsenalom. Antoine Semenyo, siječanjsko pojačanje iz Bournemoutha, zabio je sedmi gol u dresu Cityja i donio prednost u 31. minuti. Rodri je u 62. minuti obnovio vodstvo, ali Forest nije odustao. Morgan Gibbs-White izjednačio je udarcem petom, a Elliott Anderson postavio konačni rezultat sjajnim udarcem. Duboko u sudačkoj nadoknadi ključnu intervenciju imao je stoper gostiju Murillo koji je blokirao loptu na gol liniji i spasio siguran gol.

Golove možete pogledati OVDJE.

Statistika otkriva dublji problem, City je ove sezone ispustio čak 13 bodova nakon što je vodio na poluvremenu.

- Stvorili smo puno prilika protiv jako defenzivne i dinamične momčadi. Općenito smo dobro odigrali 90 minuta. Volio bih primiti manje golova, ali nikad ne upirem prstom u svoje igrače. Napravili smo sve - rekao je Guardiola, odbivši komentirati sudačke odluke.

Arsenal je istu večer pobijedio Brighton 1-0 i maksimalno iskoristio Cityjevo spoticanje. Chelsea je u istom kolu razbio Aston Villu 4:1 uz hat-trick Joãa Pedra, dok je West Ham pobijedio Fulham 1-0 i napravio važan korak u borbi za ostanak. City ostaje na 60 bodova s utakmicom manje.