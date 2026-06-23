Tuchel još jednom kritizira Fifu: To mijenja identitet utakmice...

Nakon što se engleski izbornik Thomas Tuchel žalio Fifi zbog previše fotografa uz teren dok se izvodi himna, sada je još jednom kritizirao odluke krovne nogometne organizacije. Tuchel nije oduševljen uvođenjem pauza za osvježenje tijekom poluvremena. Naime, Engleska drugu utakmicu u skupini igra protiv Gane u Bostonu gdje se očekuju niske temperature i kiša.

U utakmici protiv Hrvatske koja se igrala u Dallasu, stadion je imao krov te je bio klimatiziran, a unatoč tome bile su dvije pauze za osvježenje. Engleski navijači ismijavali su situaciju na društvenim mrežama, a pauze će i dalje biti u Bostonu bez obzira na vremenske uvjete.

- Mislim da to prekida i mijenja identitet nogometne utakmice puno više nego što sam mislio. Imao sam pauze za hidrataciju prije kada je bilo jako, jako vruće i potrebno, ali su bile kraće - rekao je Tuchel uoči Gane, prenosi BBC.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Bile su kraće i bile su samo u nekoliko utakmica. Radi pravednosti, to se sada radi u svakoj utakmici za svaku momčad. To razlama utakmicu gotovo u četiri četvrtine i mislim da to mijenja karakter utakmice više nego što sam mislio - objasnio je.

Pauze za osvježenje do sada su bile na svakoj utakmici Svjetskog prvenstva, osim u drugom djelu utakmice između Francuske i Iraka koja je bila na dva sata prekinuta zbog nevremena. Prema zakonima u SAD-u, ako se u krugu od 13 kilometara od stadiona bude udar munje, utakmica mora biti prekinuta na minimalno 30 minuta. Tako igrači Francuske i Iraka nisu imali drugu pauzu za osvježenje zbog prekida, a Tuchel je naglasio kako mu se to sviđa.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Kao treneru mi se to sviđa, naravno, jer je dobro imati utjecaj i imati svoju momčad na okupu. Općenito, mislim da mi se nogomet više sviđa kada se igra u jednom poluvremenu jer to gradi zamah. To je dio igre - rekao je i nastavio:

- Teško je izgraditi zamah i teško ga je održati kada postoje pauze. Ako nemate pauzu, onda je to baš kao bitka na terenu između igrača i momčadi. Odvija se u duljem vremenskom razdoblju. To samo doprinosi karakteru prekrasne igre.