VIDEO Jelavić održao govor u svlačionici nakon pobjede nad Dinamom: Ovo su vam mu*a

Lokomotiva je u devetom kolu HNL-a priredila pravo iznenađenje, pobijedivši Dinamo na Maksimiru 2-1. Veliki trijumf u gradskom ogledu donio je Lokosima vrijedna tri boda i izazvao pravu euforiju među igračima i stručnim stožerom, koji su pobjedu burno proslavili u svlačionici.

Na snimci objavljenoj na službenom profilu kluba vidi se trener Nikica Jelavić kako motivirano čestita svojim igračima na senzacionalnoj pobjedi.

- Momci, velike, velike čestitke! Svaka vam čast i kapa do poda! Ovolika mu*a imate! - rekao je Jelavić, energično gestikulirajući i izazvavši oduševljenje u svlačionici.

Uslijedila je prava eksplozija veselja, pjesma, smijeh i povici odjekivali su Maksimirom. Nakon emotivnog govora Jelavić je riječ prepustio kapetanu Denisu Kolingeru:

- Kapetane, odluči koliko će biti slobodni.

Kolinger se kratko nasmijao, razmislio i odgovorio:

- Do sutra popodne.

Njegov odgovor izazvao je salve smijeha, pljesak i skandiranje, dok je atmosfera u svlačionici pokazivala koliko ova pobjeda znači momčadi. Za Nikicu Jelavića, koji je tek na početku trenerske karijere, ova pobjeda nad Dinamo predstavlja jedan od najvećih uspjeha dosad i potvrdu da Lokomotiva može ravnopravno igrati s najboljima u ligi.