VIDEO Jokić nadmašio samog sebe, Zubac odigrao vrlo dobro

Ivica Zubac i njegovi Los Angeles Clippersi pobijedili su Sacramento Kingse u gostima sa 131-117 i time popravili ovosezonski omjer na osam pobjeda i devet poraza.

Hrvatski centar odigrao je važnu ulogu u slavlju Clippersa. Zubac je proveo nešto više od 30 minuta na terenu, a utakmicu je završio s 14 koševa i osam skokova, uz tri blokade, a istaknimo i kako nije izgubio loptu. Zubac je imao čak 12 pokušaja za koš, a ubacio ih je sedam.

Foto: Kyle Terada

Clipperse je predvodio Kawhi Leonard s 34 koša (šut 14-18) i devet skokova, a James Harden imao je 26 koševa, šest asistencija i pet ukradenih lopti. Kingsima nije bilo dovoljno ni 40 koševa De'Aarona Foxa, a nitko od njegovih suigrača nije zabio više od 15 koševa.

Kingsi su na šestom mjestu zapadne konferencije s omjerom od 10-7, a Clippersi na 11. mjestu s omjerom 8-9.

Jokić nadmašio samog sebe

Sjajno je odigrao i Nikola Jokić, koji se nakon propuštene utakmice protiv Clippersa vratio u sastav aktualnih NBA prvaka Denver Nuggetsa. Momčad iz "Mile high" grada pobijedila je Houston Rocketse 134-124 na domaćem terenu u Ball Areni.

Jokić je imao "triple-double" s 32 koša, deset skokova i čak 15 asistencija, a sve to bez ijedne izgubljene lopte! To je vrlo impresivan podatak s obzirom na to da Jokić predvodi skoro svaki napad Denvera, ali srpski košarkaš protiv Rocketsa odigrao je bez greške.

Foto: Isaiah J. Downing

Alperen Sengun, kojeg često zovu "Baby Jokić" zbog sličnosti u igri s Denverovim adutom, imao je 22 koša, sedam skokova i četiri asistencije za Rocketse.

Nuggetsi su na drugom mjestu zapada s 13 pobjeda i šest poraza, a Rocketsi osmi s omjerom 8-8.

Dodajmo da je Luka Šamanić odigrao pet minuta u porazu Utah Jazza od Memphis Grizzliesa 91-105.

NBA rezultati