VIDEO Još jedan nevjerojatan potez Luke Vuškovića! Evo koju je majstoriju izveo na treningu

Njemački prvoligaš Hamburger SV na svom je službenom Instagram profilu podijelio video koji je u kratkom roku oduševio nogometne fanove diljem svijeta. U centru pažnje našao se mladi hrvatski stoper Luka Vušković koji je na treningu izveo 'škarice'. Iako lopta nije završila u golu, njegov potez izazvao je oduševljenje među pratiteljima.

Klub je ispod objave kratko napisao "Možda drugi puta! Samo se šalimo! Svi volimo Luku Vuškovića"

Jedan od najboljih mladih stopera redovno je glavna tema njemačkih medija koji ga ne prestaju hvaliti, a prošlog je vikenda zabio gol iz penala u pobjedi HSV-a nad Wolfsburgom. U ovoj sezoni zabio je pet golova u 24 nastupa te je na meti najvećih europskih klubova. Uprava kluba svjesna je Vuškovićeve kvalitete i mogućnosti odlaska iz HSV-a.

- Da budem iskren i realan, ne postoji nikakva šansa da Luka i sljedeće sezone igra za nas. Što više pruža ovakve partije, to je takav scenarij sve manje vjerojatan. Hoće li zaigrati s bratom Marijem? Tu malu nadu gajimo svi, cijeli Hamburg se tome smije nadati, ali to je vrlo nerealno - izjavio je sportski direktor HSV-a Claus Costa nakon utakmice s Wolfsburgom.

Vušković je igrač Tottenhama koji se trenutačno nalazi u krizi, a mladi Hrvat došao je na posudbu u Hamburg. Njegova vrijednost na Transfrmarktu iznosi 40 milijuna eura.