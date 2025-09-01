Obavijesti

Sport

Komentari 4
ODGOVOR HAJDUKU

VIDEO Joško Jeličić napravio kompilaciju pogrešaka suca na štetu Dinama: 'Ovo je parodija'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Joško Jeličić napravio kompilaciju pogrešaka suca na štetu Dinama: 'Ovo je parodija'
Foto: TPORTAL

Erceg je u lošoj formi i ima pravo na to. Ovo su bile pogreške, ne loša namjera. Sviđa mi što Dinamo nije reagirao i pokazao tako ozbiljnu razinu, kazao je Jeličić

Hajduk je, dan nakon remija s Rijekom (2-2), objavio komplikaciju sudačkih odluka suca Darija Bela na njihovu štetu, što je izazvalo buru u nogometnoj javnosti, a o tome se oglasio i stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić.

Pokretanje videa...

Sažetak Varaždin - Dinamo 01:41
Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Kritizirao je objavu splitskog kluba pa onda i on sam napravio kompilaciju pogrešaka na štetu Dinama od strane suca Matea Ercega na utakmici protiv Varaždina (2-2).

- S obzirom da su gospoda u Dinamu i da se oni ne bave time, ja sam napravio jednu kompilaciju, parodiju. Prekršaj na Belji 100-postotni ne svira Erceg, moj miljenik. Čisti prekršaj na Belji. Ajmo dalje. Ba na Valinčiću. Čisti prekršaj, Povlačenje očito. I sad ovdje povlačenje Villara i nakon toga ide slobodan udarac na Marini na 20 metara. Vidjet ćemo usporeno prekršaj na Villaru. Tri prekršaja u ozbiljnoj zoni - rekao je Jeličić i dodao:

- Erceg je u lošoj formi i ima pravo na to. Ovo su bile pogreške, ne loša namjera. Sviđa mi što Dinamo nije reagirao i pokazao tako ozbiljnu razinu.

Video pogledajte OVDJE 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Zadnji sati mercata: Francuz došao kod Modrića, Livaković odlazi u Španjolsku
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Zadnji sati mercata: Francuz došao kod Modrića, Livaković odlazi u Španjolsku

Ljetni prijelazni rok u Ligama petice završava u ponedjeljak, 1. rujna u 20 sati po hrvatskom vremenu
FOTO Mnogi se plaše bicepsa bivše rukometašice. Evo kako je izgledala njena transformacija
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Mnogi se plaše bicepsa bivše rukometašice. Evo kako je izgledala njena transformacija

Stefana Sandu sa 16 godina bavila se rukometom, a danas je jedna od najpoznatijih rumunjskih bodibilderica. Isklesala je tijelo i bila svjetska i europska prvakinja. Pogledajte transformaciju
VIDEO Hajduk - Rijeka 2-2: Rokas Pukštas zabio za bod Splićana u sudačkoj nadoknadi!
JADRANSKI DERBI

VIDEO Hajduk - Rijeka 2-2: Rokas Pukštas zabio za bod Splićana u sudačkoj nadoknadi!

Zanimljivo, igrači Hajduka su tijekom susreta još tri puta gađali okvir suparničkog gola, dva puta Adrion Pajaziti, a jednom Marko Livaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025