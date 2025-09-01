VIDEO Joško Jeličić napravio kompilaciju pogrešaka suca na štetu Dinama: 'Ovo je parodija'

Hajduk je, dan nakon remija s Rijekom (2-2), objavio komplikaciju sudačkih odluka suca Darija Bela na njihovu štetu, što je izazvalo buru u nogometnoj javnosti, a o tome se oglasio i stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić.

Kritizirao je objavu splitskog kluba pa onda i on sam napravio kompilaciju pogrešaka na štetu Dinama od strane suca Matea Ercega na utakmici protiv Varaždina (2-2).

- S obzirom da su gospoda u Dinamu i da se oni ne bave time, ja sam napravio jednu kompilaciju, parodiju. Prekršaj na Belji 100-postotni ne svira Erceg, moj miljenik. Čisti prekršaj na Belji. Ajmo dalje. Ba na Valinčiću. Čisti prekršaj, Povlačenje očito. I sad ovdje povlačenje Villara i nakon toga ide slobodan udarac na Marini na 20 metara. Vidjet ćemo usporeno prekršaj na Villaru. Tri prekršaja u ozbiljnoj zoni - rekao je Jeličić i dodao:

- Erceg je u lošoj formi i ima pravo na to. Ovo su bile pogreške, ne loša namjera. Sviđa mi što Dinamo nije reagirao i pokazao tako ozbiljnu razinu.

