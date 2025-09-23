VIDEO Jotina udovica bila je na dodjeli Zlatne lopte. Odali mu počast, suigrači na rubu suza

Dodjela Zlatne lopte u Parizu, večer posvećena najvećim nogometnim postignućima, ove je godine imala i duboko emotivan trenutak. Ceremonija u Théâtre du Châtelet prekinuta je kako bi se odala počast tragično preminulom napadaču Liverpoola, Diogu Joti, i njegovom bratu Andréu Silvi. Na ceremoniji je bila Jotina udovica, Rute Cardoso, koja je na svečanost stigla u pratnji delegacije s Anfielda.

Ceremonija je na trenutak zaustavljena kako bi se nogometni svijet prisjetio dvojice portugalskih nogometaša. Voditelji večeri, Kate Scott i legendarni nizozemski nogometaš Ruud Gullit, biranim su riječima evocirali uspomenu na Jotu i njegovog brata.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

- Ovog ljeta, nogometna obitelj ostala je u šoku kada smo saznali za smrt Dioga Jote, koji je izgubio život zajedno sa svojim bratom, Andréom Silvom - rekla je Scott prisutnima.

Gullit je dodao: "Jota je bio miljenik navijača, davao je sve za svoj klub i naciju, a suigrači i navijači su ga obožavali. Sjetimo ih se zajedno.

Nakon njihovih riječi, u dvorani je prikazan emotivan video s najboljim trenucima iz njihovih karijera, popraćen snimkama počasti s nogometnih terena diljem svijeta. Kamere su zabilježile suze u očima Jotinih suigrača iz Liverpoola, Virgila van Dijka i Alissona Beckera, koji su s tugom promatrali snimke. Jednako dirnut bio je i portugalski reprezentativac i zvijezda PSG-a, João Neves. Cijela dvorana je dugim i toplim pljeskom odala poštovanje.

- Znamo da je njihova obitelj večeras ovdje s nama i samo bismo željeli reći da nam je neizmjerno žao zbog vašeg gubitka - zaključila je voditeljica Scott, izravno se obraćajući Rute Cardoso.

Rute Cardoso pojavila se na crvenom tepihu u elegantnoj bijeloj haljini, a njezina prisutnost bila je simbol nevjerojatne hrabrosti. Tragedija koja ju je zadesila tim je veća što se za svoju ljubav iz djetinjstva, Dioga Jotu, udala samo 11 dana prije kobne prometne nesreće koja se dogodila 3. srpnja u sjevernoj Španjolskoj. Par je zajedno imao troje male djece.

Njezin dolazak u Pariz bio je snažna poruka da sjećanje na njezinog supruga živi. Stigla je u pratnji jake delegacije Liverpoola, predvođene trenerom Arneom Slotom, sportskim direktorom Richardom Hughesom te kapetanom Van Dijkom i vratarom Alissonom, koji su joj pružali podršku tijekom cijele večeri.

Foto: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Koliko je Diogo Jota bio velik ne samo kao igrač, već i kao čovjek, svjedoči priča koju je nedavno podijelio napadač gradskog rivala Evertona, Portugalac Beto. Iako su na terenu bili ljuti protivnici, Jota je pokazao ljudsku veličinu koja nadilazi klupske boje.

Kada je Beto 2023. godine stigao u Everton, Jota mu je, kako navodi Daily Mail, poslao poruku na Instagramu.

- Sretan sam zbog tebe. Ako ti bilo što treba u gradu, mogu ti pomoći. Samo se javi - glasila je Jotina poruka.

- Od svih velikih portugalskih imena koja igraju u Engleskoj, on mi se prvi javio. Imate Bernarda Silvu, Brunu Fernandesa, a on je bio prvi čovjek - ispričao je Beto, koji je bio šokiran viješću o nesreći.

- Nismo bili prijatelji, ali bio je stvarno, stvarno dobra osoba. Skroman. I možete vidjeti što svi govore o njemu.

Upravo je Beto bio dio delegacije Evertona koja je položila cvijeće ispred Anfielda nakon Jotina smrti, pokazavši da je u trenucima najveće tuge grad Liverpool ujedinjen.