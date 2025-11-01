VIDEO Juve se riješio Tudora i dobio drugu zaredom, Liverpool prekinuo katastrofalnu seriju

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 10. kola talijanske Serie A Juventus je kao gost svladao Cremonese 2-1. Bila je to druga utakmica 'stare dame' bez Igora Tudora na klupi i druga pobjeda u nizu.

Kostić (2) i Cambiaso (68) doveli su goste u prednost od 2-0 da bi Vardy (83) zabio tek počasni pogodak za konačnih 2-1. Momčad iz Cremone imala je svoje šanse, no dojam je da su igrači Juventusa prodisali otkako je s klupe otišao hrvatski stručnjak.

VIDEO: CREMONESE - JUVENTUS 1-2

Inače, Igor Tudor je danas bio na hercegovačkom derbiju između Širokog Brijega i Zrinjskog, s tribina Pecare uživo je gledao slavlje momčadi imenjaka Štimca.

Ovom pobjedom Juventus je stigao na peto mjesto s 18 bodova, koliko imaju i milanski sastavi Inter i Milan na trećem i četvrtom mjestu, dok je Cremonese deveti s 14 bodova.

Na vrhu je Napoli s 22 boda, jedan manje uz utakmicu manje ima druga Roma.

'Redsi' stali na kraj crnom nizu

Nogometaši Liverpoola prekinuli su niz od četiri uzastopna poraza u engleskoj Premier ligi domaćim 2-0 uspjehom protiv Aston Ville u susretu 10. kola.

Salah (45+1) je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena iskoristio poklon gostujućeg vratara Martineza za prvi gol, da bi se u nastavku udarac Gravenbercha (58) odbio od bloka braniča Aston Ville i završio u mreži.

VIDEO: LIVERPOOL - ASTON VILLA 2-0

Ovom pobjedom Liverpool je skočio na treće mjesto ljestvice s 18 bodova, koliko ima i drugi Bournemouth koji će u nedjelju gostovati kod Manchester Cityja, dok mu vodeći Arsenal bježi sedam bodova.

Aston Villa je ostala 11. s 15 bodova.