NEREDI NA ULICAMA

VIDEO Kaos u Malmöu nakon utakmice Hrvatske: Delije su pretukle čovjeka i razbježale se

VIDEO Kaos u Malmöu nakon utakmice Hrvatske: Delije su pretukle čovjeka i razbježale se
Na društvenoj mreži X pojavila se i snimka napada na kojoj se vidi napad na čovjeka. Navijačka skupina Crvene Zvezde razbježala se prije dolaska policije. Večeras se u Malmöu igra susret Europske lige u 18.45 sati

Švedski Malmö pravi je centar sportskih događanja ovih dana. Osim što je Švedska domaćin Europskog rukometnog prvenstva, večeras se u tom gradu igra i susret Europske lige između Crvene zvezde i Malmöa. Susret počinje u 18.45 sati, a to je veliki sigurnosni pothvat za policiju. 

U Malmöu boravi i hrvatska rukometna reprezentacija koja je u srijedu navečer igrala protiv Švedske, a kako smo ranije pisali, u Malmö bi prema najavama trebalo doći oko 1000 navijača Zvezde što predstavlja određeni rizik za hrvatske navijače. 

Sinoć je na ulicama tog švedskog grada došlo do tučnjave Delija, navijačke skupine Crvene zvezde koje su tukle jednog čovjeka. Na društvenoj mreži X pojavila se i snimka napada na kojoj se vidi napad na čovjeka. Navijačka skupina Crvene zvezde razbježala se prije dolaska policije koja je odmah krenula u intervenciju. 

Zbog svih događanja, švedska policija podigla je stupanj pripravnosti, a hrvatski navijači pozivaju se na oprez jer nitko ne može garantirati da pripadnici Delija neće reagirati ako uoče navijače s hrvatskim obilježjima. 

