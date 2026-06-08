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VIDEO Kim 'ukrala' pobjednikov ručnik nakon F1 utrke u Monacu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 7 min
VIDEO Kim 'ukrala' pobjednikov ručnik nakon F1 utrke u Monacu
Foto: screenshot/x

Njezin partner, Lewis Hamilton, završio je utrku na sjajnom drugom mjestu, a sedmerostruki svjetski prvak istaknuo je koliko mu znači potpora Kim, nazvavši je 'nevjerojatnom'

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Velika nagrada Monaka, dragulj kalendara Formule 1, donijela je kaotičnu utrku s brojnim sudarima i prekidima, ali i trenutak koji je postao viralni hit na društvenim mrežama. U glavnoj ulozi našla se Kim Kardashian (45), koja je bodrila svog dečka, vozača Ferrarija Lewisa Hamiltona, i pritom "posudila" ručnik namijenjen pobjedniku.

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Nakon što je 19-godišnji Kimi Antonelli dominantno odvozio do svoje pete uzastopne pobjede i postao najmlađi pobjednik u povijesti Monaka, sve je bilo spremno za ceremoniju na pobjedničkom postolju. U trenucima prije slavlja, dok su se vozači pripremali, kamere su uhvatile Kim Kardashian kako prilazi postolju.

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Bez oklijevanja je zgrabila ručnik koji je bio rezerviran za mladog Talijana i iskoristila ga da si olakša i rashladi. Njezin partner, Lewis Hamilton, završio je utrku na sjajnom drugom mjestu, preuzevši tako drugu poziciju u ukupnom poretku prvenstva od Georgea Russella.

Od poljubaca s postolja do ignoriranja reportera

Prisutnost Kim Kardashian bila je jedna od glavnih priča cijelog trkaćeg vikenda u Kneževini. Ovo je bio prvi put da je prisustvovala utrci kako bi pružila javnu podršku Hamiltonu, a par je plijenio pažnju gdje god se pojavio. Sedmerostruki svjetski prvak istaknuo je koliko mu znači njezina potpora, nazvavši je "nevjerojatnom" i dodavši kako mu ohrabrenje koje mu pruža na dnevnoj bazi čini ogromnu razliku.

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Svoju zahvalnost pokazao je poljupcem koji joj je uputio s postolja, a kasnije ju je i zaigrano pošpricao šampanjcem. Ipak, vikend nije prošao bez manjih kontroverzi. Tijekom tradicionalne šetnje gridom prije starta utrke, Kardashian je snimljena kako naizgled ignorira legendarnog F1 reportera Martina Brundlea, koji ju je pokušao intervjuirati.

Kim Kardashian na Velikoj nagradi Monaka Formule 1
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA

(*uz korištenje AI-ja)

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