VIDEO Klasnić izašao iz bolnice pa odmah pokazao klasu. Zabio je perfektno iz slobodnjaka

Ivan Klasnić ne odvaja se od nogometa ni nakon zdravstvenih problema. Samo dva tjedna nakon izlaska iz bolnice vratio se na teren i odmah zabio gol!

U utakmici Regionalne lige za nogometaše starije od 32 godine Croatia Hamburg pobijedila je TuS Berne 3-2, a strijelci su bili Danijel Subašić, Ante Živković i Klasnić, koji je ujedno nastupio kao igrač-trener. Legendarni napadač postigao je efektan pogodak iz slobodnog udarca za 3-1. Gol pogledajte OVDJE.

Klasnić je krajem ožujka završio u bolnici zbog virusa i visoke temperature, a zbog tri transplantacije bubrega tijekom karijere mora posebno paziti na zdravlje. Nekoliko dana nakon hospitalizacije poslao je umirujuću poruku kako će sve biti u redu. Podršku mu je javno dao i Luka Vušković, koji mu je posvetio prvijenac za hrvatsku reprezentaciju u pobjedi 2-1 protiv Kolumbije.

Klasnićeva borba s bolešću godinama je u fokusu javnosti, osobito nakon što je tužio liječnike bivšeg kluba Werder Bremen, Götz Dimanski i Hermann Holzhüter, tvrdeći da su zanemarivali ozbiljne znakove bolesti bubrega. Nakon dugotrajnog sudskog procesa, 2020. godine postignuta je nagodba prema kojoj mu je isplaćena odšteta od četiri milijuna eura.

Tijekom bogate karijere Klasnić je ostavio dubok trag u europskom nogometu, posebno u dresu Werdera, s kojim je 2004. osvojio Bundesligu i njemački kup, a nastupao je i za klubove poput Nantesa i Boltona. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 41 utakmicu i zabio 12 golova.