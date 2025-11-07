VIDEO Hezonja i društvo zabili 'stotku' velikom rivalu i slavili u košarkaškom El Clasicu!

Real Madrid je pobijedio Barcelonu 101-92 u gostima u 9. kolu Eurolige. U sjajnoj utakmici u Palau Blaugrana dvorani Madriđani su zabili "stotku" najvećem rivalu i slave veliku pobjedu.

Nevjerojatan potez dogodio se na kraju prve četvrtine. Naime, igrači su se već spremali otići na predah, Hezonja je izveo loptu sekundu prije isteka vremena, a Okeke s preko pola terena puknuo i - pogodio!

Od samog početka utakmice Real je bio bolja momčad na terenu i nakon prve četvrtine imao je 10 poena prednosti. Pribrao se domaćin u drugoj četvrtini i na poluvrijeme se otišlo s +10 za Real.

Razigrali su se Realovi igrači opet u trećoj četvrtini i odlijepili se na veliku prednost, koja je u posljednjoj četvrtini iznosila i najvećih +18! Ipak, Barcelona se nije predala, već je "mic po mic" smanjivala prednost i uvukla utakmicu u neizvjesnost. Mora se reći i da su suci u posljednjoj četvrtini često provjeravali sporne situacije na monitoru i na taj način značajno rascjepkali igru.

Real je utakmicu završio s respektabilnih 58 posto šuteva za tri poena, više nego za dva (56 posto). Prvo ime dvoboja je Lyles sa 29 poena, a Campazzo i Hezonja su ubacili po 15. Kod Barcelone je Clyburn ubacio 19, a Punter 18 poena.

Obje momčadi imaju po pet pobjeda i četiri poraza nakon devet kola Eurolige.