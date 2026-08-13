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NIJE SE PROSLAVIO

VIDEO Kotarski usred glasina o Dinamu primio nevjerojatan gol

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Kotarski usred glasina o Dinamu primio nevjerojatan gol
Foto: screenshot/x
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Kotarski na meti Dinama, a u Kopenhagenu ga iznenadio šokantan gol iz teške pozicije. Unatoč tome, danski klub rutinski je prošao dalje u doigravanje Konferencijske lige

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Sve se intenzivnije spominje dolazak hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog (26) u Dinamo, a za to vrijeme "vatreni" čuva mrežu svojeg Kopenhagena koji je izborio doigravanje Konferencijske lige s dvije pobjede (3-0, 4-1) protiv Debrecena. 

Danci su u srijedu osigurali svoje mjesto u posljednjoj rundi kvalifikacija, a Debrecen je jedini gol postigao u 47. minuti, kada je iskusni veteran Balazs Dzsudzsak zabio iz slobodnog udarca s velike udaljenosti, praktički uz aut liniju.

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Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Dzsuzsak je poslao vrlo neugodnu loptu u srce kaznenog prostora Kopenhagena, na putanji lopte nije bilo nikoga, što je iznenadilo Kotarskog koji je ostao na svojem mjestu na crti. Gol možete vidjeti OVDJE.

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Komentari 7
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