Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO Kovačev Dortmund preokrenuo protiv Vuškovićevog HSV-a u nevjerojatnoj utakmici!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Bernd Thissen/DPA

Domaćinu su dosuđena tri penala, što je raritet u nogometu, a fanatici će se sjetiti da se isto dogodilo u susretu Valencije i Real Madrida u La Ligi kada su "šišmišima" dosuđena tri kaznena udarca. Vušković je igrao svih 90 minuta

Kakav spektakl u Bundesligi! Borussia Dortmund je dočekala HSV u 27. kolu Bundeslige i pobijedila 3-2 u nevjerojatnoj utakmici. 

Gosti su poveli u 19. minuti golom Otelea, a Lokonga je u 38. zabio za 0-2. Mogao se domaćin vratiti u igru u 45., ali je Nmecha s bijele točke poslao loptu izvan okvira gola. 

Išao je HSV prema slavlju na Signal Iduna Parku, a onda je uslijedio šou u zadnjih 15-ak minuta! Prvo je Bensebaini zabio u 73. za 1-2 iz drugog penala Borussije na utakmici, a pet minuta kasnije iz igre zabija Guirassy za 2-2. Nevjerojatan preokret kompletirao je Bensebaini još jednim golom s bijele točke i to u 84. minuti! Golove pogledajte OVDJE

Borussia Dortmund - Hamburger SV
Kovačevoj momčadi dosuđena su čak tri kaznena udarca, što je raritet u nogometu, a poznavatelji najpopularnijeg sporta na svijetu sjetit će se takve situacije u utakmici Valencije i Real Madrida, kada su "šišmišima" protiv Reala također suđena tri penala u studenom 2020. 

Luka Vušković odigrao je svih 90 minuta za gostujući sastav, koji je 11. s 30 bodova, dok je Borussia druga sa 61 bodom, devet manje od vodećeg Bayerna. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026