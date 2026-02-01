VIDEO Kovačeva Borussia izvela preokret i približila se Bayernu

U posljednjoj utakmici 20. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, pobijedili su nakon preokreta pred svojim navijačima Heidenheim s 3-2.

Borussia je povela u 44. minuti kada je nakon kornera, iz blizine, precizan bio Anton. No, vrlo brzo se pokazalo da je taj pogodak malo vrijedio. U nadoknadi je Niehues izjednačio na 1-1, dok je isti igrač, odmah na startu drugog poluvremena, pogodio nakon udarca s 20 metara za vodstvo gostiju 2-1. Prilikom tog udarca lopta je dodirnula nekog od domaćih igrača što je prevarilo golmana Borussije Kobela.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Na način kako je Niehues zabio dva gola za preokret Heidenheima, isto je učinio Guirassy na drugoj strani zabivši dva gola u dvije minute.

Prvo je pogodio s bijele točke za 2-2 u 68. minuti, dok je u idućoj minuti bio strijelac za 3-2 pogodivši bliži kut suparničkih vrata. Mogao je Guirassy i do 'hat-tricka' ali nije realizirao jedanaesterac u 85. minuti. U nadoknadi je Borussia (D) imala puno sreće jer je dvije sjajne šanse za goste propustio Ibrahimović.

Borussia je smanjila zaostatak za vodećim Bayernom te sada klub Nike Kovača ima šest bodova manje od Bavaraca. Heidenheim je ostao posljednji.

Nogometaši Stuttgarta osvojili su tri domaća boda u prvom nedjeljom dvoboju 20. kola, s 1-0 su svladali Freiburg. Sve do 90. minute mreže su mirovale, a tada je Demirović sjajnim potezom osigurao domaćinu bodove. Primio je na vrhu šesnaesterca Demirović loptu te je sjajno potegnuo, iz koljena, pogodivši za veliko domaće slavlje. Stuttgart je nastavio svoj uzlazni put na ljestvici te se sada nalazi na četvrtom mjestu. Hrvatski napadač Igor Matanović odigrao je cijelu utakmicu za Freiburg koji je ostao na sedmom mjestu.