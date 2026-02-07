Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKA POBJEDA

VIDEO Kovačeva Borussia stigla na tri boda od vodećeg Bayerna

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kovačeva Borussia stigla na tri boda od vodećeg Bayerna
3
Foto: David Inderlied/DPA

Lovro Majer ušao je u igru za Wolfsburg u 64. minuti, a Kovačeva Borussia ovom je pobjedom stigla do 48 bodova i samo tri manje od Bayerna. Wolfsburg je 15. s 19 bodova

Admiral

Wolfsburg je dočekao Borussiu Dortmund u 21. kolu Bundeslige, a gosti su pobijedili 2-1 i stigli na samo tri boda zaostatka za vodećim Bayernom! 

Brandt je doveo "crno-žute" u vodstvo u 38. minuti, ali Koulierakis je u 52. pogodio za 1-1. Ipak, pobjedu gostima osigurao je Guirassy golom za 1-2 u 87. minuti.

Golove pogledajte OVDJE

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund
Foto: David Inderlied/DPA

Lovro Majer ušao je u igru za Wolfsburg u 64. minuti, a Kovačeva Borussia ovom je pobjedom stigla do 48 bodova i samo tri manje od Bayerna. Wolfsburg je 15. s 19 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Kaos u Austriji: Grupa huligana s palicama i šipkama krenula na Hrvate! A onda je došla policija
INCIDENT NA AUTOCESTI

Kaos u Austriji: Grupa huligana s palicama i šipkama krenula na Hrvate! A onda je došla policija

Kaos na A2: maskirani huligani s palicama i šipkama pokušali napasti hrvatske navijače! Policija spriječila krvoproliće, ali nesreća vatrogasnog vozila ozlijedila pet osoba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026