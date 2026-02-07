VIDEO Kovačeva Borussia stigla na tri boda od vodećeg Bayerna

Wolfsburg je dočekao Borussiu Dortmund u 21. kolu Bundeslige, a gosti su pobijedili 2-1 i stigli na samo tri boda zaostatka za vodećim Bayernom!

Brandt je doveo "crno-žute" u vodstvo u 38. minuti, ali Koulierakis je u 52. pogodio za 1-1. Ipak, pobjedu gostima osigurao je Guirassy golom za 1-2 u 87. minuti.

Foto: David Inderlied/DPA

Lovro Majer ušao je u igru za Wolfsburg u 64. minuti, a Kovačeva Borussia ovom je pobjedom stigla do 48 bodova i samo tri manje od Bayerna. Wolfsburg je 15. s 19 bodova.