VELIKA POBJEDA
VIDEO Kovačeva Borussia stigla na tri boda od vodećeg Bayerna
Wolfsburg je dočekao Borussiu Dortmund u 21. kolu Bundeslige, a gosti su pobijedili 2-1 i stigli na samo tri boda zaostatka za vodećim Bayernom!
Brandt je doveo "crno-žute" u vodstvo u 38. minuti, ali Koulierakis je u 52. pogodio za 1-1. Ipak, pobjedu gostima osigurao je Guirassy golom za 1-2 u 87. minuti.
Lovro Majer ušao je u igru za Wolfsburg u 64. minuti, a Kovačeva Borussia ovom je pobjedom stigla do 48 bodova i samo tri manje od Bayerna. Wolfsburg je 15. s 19 bodova.
