VIDEO Livaja, jesi to ti? Navijači u Kanadi žicali fotku navijača Hrvatske: 'Ma isti je Marko!'

Jedan hrvatski navijač u Torontu postao je prava senzacija zbog svoje sličnosti s ikonom Hajduka, Markom Livajom! Navijač David stigao je u Toronto, bio je ispred hotela reprezentacije, kad su mu počeli prilaziti stranci i tražiti ga fotografiju...

POGLEDAJTE GALERIJU:

"Stranci u Torontu uvjereni da vide Marka Livaju", napisala je u opisu snimke Instagram stranica Volim Hrvatsku. Dodali su kako se "David nije mogao obraniti od fanova"...

A Livaja, pardon David, ispunio im je želje te je pozirao sa svima.

"Tko kaže da Livaja nije u Kanadi na prvenstvu?", šale se po društvenim mrežama.