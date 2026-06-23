"Stranci u Torontu uvjereni da vide Marka Livaju", napisala je u opisu snimke Instagram stranica Volim Hrvatsku.
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VIDEO Livaja, jesi to ti? Navijači u Kanadi žicali fotku navijača Hrvatske: 'Ma isti je Marko!'
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Jedan hrvatski navijač u Torontu postao je prava senzacija zbog svoje sličnosti s ikonom Hajduka, Markom Livajom! Navijač David stigao je u Toronto, bio je ispred hotela reprezentacije, kad su mu počeli prilaziti stranci i tražiti ga fotografiju...
POGLEDAJTE GALERIJU:
"Stranci u Torontu uvjereni da vide Marka Livaju", napisala je u opisu snimke Instagram stranica Volim Hrvatsku. Dodali su kako se "David nije mogao obraniti od fanova"...
A Livaja, pardon David, ispunio im je želje te je pozirao sa svima.
"Tko kaže da Livaja nije u Kanadi na prvenstvu?", šale se po društvenim mrežama.
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