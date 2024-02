VELIKA GORICA - Nakon 'potopa' na terenu i slavlja protiv Gorice (2-0) za povratak na vrh HNL-a, nogometaši Rijeke sve su proslavili u toploj svlačionici. Will Grigg je ljeta otišao u peti rang engleskog nogometa, a iako više nije na najvišoj razini, pjesma koja ga je proslavila sad se pjeva u modificiranom izdanju. Tako su i Riječani zapjevali 'Rijeka's on fire', a sve je to snimio i podijelio trener golmana Mario Jozić.