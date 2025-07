VIDEO Ludogorec 'petardom' otvorio novo prvenstvo, Rijeku čeka pakao. Pogledajte golove

Ludogorec je favorit, mora biti. Oni su zadnjih 14 godina prvaci Bugarske, u tom su periodu svaki put igrali grupnu fazu europskih natjecanja, dvaput dohvatili Ligu prvaka. Iskusni su, znaju igrati ovakve utakmice, zbog toga im dajem prednost u dvoboju s Rijekom. Koliku? Rekao bih da je to 55-45 posto za Bugare, rekao nam je Igor Jovićević (51).

Hrvatski stručnjak prošle je sezone odveo Ludogorec do trostruke krune u bugarskom nogometu i odlično poznaje prilike u klubu. Bugarski prvak je uoči europskog ispita u 2. pretkolu Lige prvaka protiv hrvatskog prvaka isprašio FK Septemvri iz Sofije 5-0 i na uvjerljiv način otvorio bugarsko prvenstvo.

Ludogorec je rano poveo, već u 9. minuti. Ivajlo Čočev zabio je penal, a na drugi pogodak domaćin je čekao do 48. minute kada je za 2-0 pogodio Yves Erick Bile. Stanislav Ivanov povećao je prednost u 56. minuti, a Deroy Duarte zabio četvrti u 77. Olivier Verdon je s bijele točke duboko u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 5-0.

Rezultat je uvjerljiv, no valja istaknuti da je on plod iznimno napadačkog nogometa kojeg Ludogorec gaji. Upravo to će čekati i Riječane, koji prvi susret 2. pretkola igraju na Rujevici.

Na Rujevici padali velikani

Rijeka će u tom susretu biti favorit, no ne istaknuti. Koeficijent na pobjedu Riječana je 2,20 dok je na Ludogorec 3,20. Da će završiti neriješeno iznosi 3,20.

Na riječkom tlu zaustavljeni su mnogi, poput Seville (2-2), Feyenoorda (3-1) ili AZ Alkmaara (2-1) i Rijeka itekako ima europskog iskustva pa se s pravom nada da će, unatoč mnogim prognozama da je Ludogorec favorit u dvomeču, proći dalje.

Momčad Radomira Đalovića posjeduje kvalitetu i ima igru, a dobar rezultat na Rujevici uvelike bi utabao put do željenog cilja.

Podsjetimo, Ludogorec je već odradio dvije utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka. U Bugarskoj je pobijedio Dinamo Minsk 1-0, u uzvratu je bilo 2-2. S ukupnih 3-2 prošao je dalje u sudar s Rijekom.