VIDEO Luka, jesi li ti stvaran? Gurnuo je loptu velikanu kroz noge i 'osramotio' ga kao nitko

Ako ste mislili da ste vidjeli sve od Luke Dončića (26), prevarili ste se. U pobjedi Los Angeles Lakersa 108-106 protiv Utah Jazza, u glavnoj ulozi bio je slovenski maestro koji je jednim potezom ponizio protivnika i podigao dvoranu na noge.

Na snimci koja je prikupila milijune pregleda vidi se kako Dončić, u žutom dresu Lakersa s brojem 77, hladnokrvno gura loptu kroz noge iskusnom Kevinu Loveu.Dok je Love pokušavao shvatiti gdje je lopta nestala, Dončić je već jurnuo prema košu i servirao savršen alley-oop za suigrača Jacksona Hayesa koji je silovito zakucao.

Foto: Rob Gray/REUTERS

Čini se da se Luka savršeno uklopio u Hollywood i da "jezerčani" imaju novog kralja "showtimea", a komentari na društvenim mrežama su nemilosrdni prema Loveu, ali puni hvale za Dončića i upravu Lakersa. Njegov viralni potez pogledajte OVDJE.

"Vrijeme je da Kevin odustane od košarke."

"Volim Mavse, ali Luka je rođen da vodi Showtime 2.0"

"Ne zovu ga bezveze Luka Magic."

"On je zapravo predobar za neke od ovih igrača."

"Apsurdno."

"Najzabavniji igrač u NBA ligi."

Dončić je u prvih 12 utakmica sezone zabio čak 414 koševa i 107 asistencija. Postao je prvi košarkaš u povijesti koji je u prvih 12 utakmica prebacio 400 koševa i 100 asistencija, čime potvrđuje kako je u životnoj formi.