Luka, jesi li ti stvaran? Gurnuo je loptu velikanu kroz noge i 'osramotio' ga kao nitko

Piše Luka Tunjić,
VIDEO Luka, jesi li ti stvaran? Gurnuo je loptu velikanu kroz noge i 'osramotio' ga kao nitko
Foto: Sportklub

Čini se da se Luka savršeno uklopio u Hollywood i da 'jezerčani' imaju novog kralja 'showtimea'. Slovenac je postao prvi košarkaš u povijesti NBA lige s više od 400 koševa i 100 asistencija u prvih 12 utakmica

Ako ste mislili da ste vidjeli sve od Luke Dončića (26), prevarili ste se. U pobjedi Los Angeles Lakersa 108-106 protiv Utah Jazza, u glavnoj ulozi bio je slovenski maestro koji je jednim potezom ponizio protivnika i podigao dvoranu na noge.

Na snimci koja je prikupila milijune pregleda vidi se kako Dončić, u žutom dresu Lakersa s brojem 77, hladnokrvno gura loptu kroz noge iskusnom Kevinu Loveu.Dok je Love pokušavao shvatiti gdje je lopta nestala, Dončić je već jurnuo prema košu i servirao savršen alley-oop za suigrača Jacksona Hayesa koji je silovito zakucao.

NBA: Los Angeles Lakers at Utah Jazz
Foto: Rob Gray/REUTERS

Čini se da se Luka savršeno uklopio u Hollywood i da "jezerčani" imaju novog kralja "showtimea", a komentari na društvenim mrežama su nemilosrdni prema Loveu, ali puni hvale za Dončića i upravu Lakersa. Njegov viralni potez pogledajte OVDJE.

NBA NOĆ Veliko iznenađenje u Denveru. Trostruki MVP lige briljirao, ali njegova momčad zakazala
Veliko iznenađenje u Denveru. Trostruki MVP lige briljirao, ali njegova momčad zakazala
  • "Vrijeme je da Kevin odustane od košarke." 
  • "Volim Mavse, ali Luka je rođen da vodi Showtime 2.0"
  • "Ne zovu ga bezveze Luka Magic."
  • "On je zapravo predobar za neke od ovih igrača."
  • "Apsurdno."
  • "Najzabavniji igrač u NBA ligi."
BRILJANTNA UTAKMICA, ALI PORAZ VIDEO Zubac odigrao ponajbolju utakmicu karijere! Evo brojki
VIDEO Zubac odigrao ponajbolju utakmicu karijere! Evo brojki

Dončić je u prvih 12 utakmica sezone zabio čak 414 koševa i 107 asistencija. Postao je prvi košarkaš u povijesti koji je u prvih 12 utakmica prebacio 400 koševa i 100 asistencija, čime potvrđuje kako je u životnoj formi.

