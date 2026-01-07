VIDEO Luka, nisi normalan! Dončić oduševio ludom tricom

Slovenski košarkaški fenomen Luka Dončić (26) ponovno je u središtu pozornosti. Jedan od njegovih nevjerojatnih poteza postao je viralan na društvenim mrežama, a jasno je i zašto. Zabio je iznimno tešku tricu, i to dok je bio izvan ravnoteže, iz teškog kuta i velike udaljenosti, i to u ključnim trenucima utakmice.

Inače, njegovi su Lakersi slavili 111-103, a upravo je Slovenac bio najbolji igrač Lakersa u toj utakmici. Zabio je 30 koševa uz 10 asistencija (šut 11-22, a za tri 3-10), dvije ukradene lopte i jednu blokadu. Njegovu fantastičnu tricu možete pogledati klikom OVDJE.

Foto: Stephen Lew/REUTERS

Vrlo dobru pomoć imao je u LeBron Jamesu, koji je zabio 30 koševa uz osam skokova i isti broj asistencija. Zaustavili su Trey Murphyja koji je zabio 42 koša.

Karlo Matković odigrao je 10 minuta za Pelicanse u kojima je imao skromnu statistiku od šest koševa i dva skoka. Pelicansima je to bio čak 29 poraz uz svega osam pobjeda, dok su Lakersi na 22 pobjede i 11 poraza.

NBA, rezultati

Pacers - Cavaliers 116-120

Wizards - Magic 120-112

Girzzlies - Spurs 106-105

Timberwolves - Heat 122-94

Pelicans - Lakers 103-111

