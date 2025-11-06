VIDEO Luka Vušković drugi put zaredom izabran za 'najboljeg novaka' mjeseca u Bundesligi

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković (18) oduševljava otkad je stigao u Bundesligu. Dok bivši stoper Hajduka još čeka da zaigra u stoperskom paru s bratom koji odrađuje suspenziju, po drugi je put zaredom proglašen "Najboljim novakom mjeseca" (Rookie of the Month).

Kapetan HSV-a Yussuf Poulsen uručio mu je nagradu Bundeslige prije treninga.

- Kada netko postigne nešto veliko, moramo to proslaviti. Danas je Luka dobio nagradu Novaka mjeseca drugi put zaredom i to je stvarno fantastično - rekao je Poulsen prije nego što je mladom stoperu uručio nagradu.

- Hvala puno, ovo ne bi bilo moguće bez vas, dečki. Nadam se da ću ih dobiti još - rekao je kroz smijeh Luka.

Nakon kratkog govora morao je proći defile među suigračima koji su ga potapšali po leđima.

Vušković je ove sezone otišao na treću posudbu otkad je postao član Tottenhama, a u HSV-u se sjajno snašao. Trener Merlin Polzin stalno ga uvrštava u prvih 11, što zasigurno zadovoljava i Thomasa Franka u Londonu. Godinama su ga smatrali jednim od najvećih, ako ne i najvećim talentom generacije, a nakon što je talent izbrusio u Poljskoj i Belgiji, sada to pokazuje i u jednoj od liga petica.

Statistika Luke Vuškovića.

Foto: Sofascore za 24sata

Njegov se HSV nakon sedam godina borbe u “Zweiti” vratio u elitu i trenutačno drži 13. mjesto, s dva do tri boda više od zone ispadanja.